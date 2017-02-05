DHA YURT - DEAŞ YÖNELİK OPERASYON (2)

ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU: 150 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyeli'lerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi polisleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında bir süredir izlemeye alınan Suriyeli'lerin yakalanması için bu sabah harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı baskınlarda 150 Suriyeli gözaltına alındı. Halen devam eden operasyonda Suriyeli şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi.

ELAZIĞ'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nce il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddia dilen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elazığ Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde önceden tespit edilen 16 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama yapılan evlerde ele geçirilen dijital materyallerin de uzman polisler tarafından incelemeye alındığı kaydedildi.

BURSA'DA DEAŞ OPERASYONU: 46 GÖZALTI

BURSA'da DEAŞ terör örgütüne karşı bu sabah 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin polis otosundan indirilmeleri

- Hastaneye götürülmeleri

- Hastaneden çıkmaları

- Bir kadının zırhlı araç ile getirilmesi

- Hastaneye götürülmesi

- Zırhlı aracın hastaneden çıkışı

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera: ŞANLIURFA - ELAZIĞ - BURSA ()

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