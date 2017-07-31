DHA YURT - DEAŞ'ın araç tamircisi Tekirdağ'da yakalandı /EK

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı DEAŞ'lı Abdurrahman A.'nın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi dah agözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdurrahman ile birlikte A.T., A.M., A.H. ve A.A., "DEAŞ terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zanlıların hastaneye getirlmesi
-Hastane'den çıkışları
-Polis aracına binmeleri
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU,(Tekirdağ)()