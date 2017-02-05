DHA YURT - DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON (1)

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU : 60 GÖZALTI

ANKARA'da düzenlenen operasyonda aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Operasyonun terör örgütü DEAŞ'a yönelik olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Altındağ, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerinde yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KONYA'DA DEAŞ'A, OPERASYON: 75 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30'un üzerinde kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız" demesi dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ADIYAMAN merkezli 5 ilde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Manisa, ve Gaziantep'te çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bazı evlerde kapılar, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ile açıldı. Evlerinde arama yapılan ve bazı örgütsel doküman ele geçirilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgulanmaya başlandı. Ayrıca Adıyaman ve İlçelerinde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 84 adreste DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kimlik sorgulaması yapıldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER YAKALANDI

İZMİR'de düzenlenen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerine gidip kente dönen ve çatışma bölgelerindeki teröristlerle bağlantıyı sürdüren, İzmir'de eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 kişi yakalandı. Aramalarda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap da ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerine gittikten sonra İzmir'e dönen ve çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlarını kesmeyen şühelilerin İzmir'de yeni eylem hazırlığında bulunduğunu tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla polis tarafından İzmir merkez ve Menemen'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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(KONYA)

-Operasyondan detay

- Özel Harekat polisini baskını

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay

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(ADIYAMAN)

- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

- Polislerin hazırlanması

- Polislerin hareket etmesi

- Zırhlı araçlar ile ilerlemesi

- Şüphelinin evi

- Kapı çalmaları

- Kapının koçbaşı ile kırılması

- Evde arama yapılması

- Kapıda güvenlik önlemi alınması

- Şüpheli araca götürülmesi

- Örgütsel dokümanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ANKARA - KONYA - ADIYAMAN - İZMİR ()

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