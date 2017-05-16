DHA YURT; DARBE GİRİŞİMİNE KATILDIKLARI BELİRLENEN 3 SAT KOMANDOSU EDİRNE'DE ADLİYE YE SEVKEDİLDİ

FETÖ LİDERİ ATLETİNİ GÖNDERMİŞ

15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldıkları gerekçesiyle haklarında Ankara 4’ncü ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı ve dün TEM otobanı Edirne gişeler mevkiinde yakalanarak gözaltına alınan 3 sat komandosu Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan, ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel sağlık kontrolünden geçirildi. Üzerlerinden 10 bin 993 lira, 39 bin 990 euro ve 7105 dolar ele geçirildi. FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in gözaltına alınan şüphelilerden Astsubay Başçavuş Mustafa Özel’a özel atletini gönderdiği ortaya çıktı. Edirne MİT Bölge Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün TEM otoyolu Edirne gişeleri mevkiinde düzenlenen operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol aldığı belirlenen sat komandoları Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan, ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel yakalanarak gözaltına alındı. TEM yakınındaki bir arazide yakalanan FETÖ şüphelileri Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Burada yapılan incelemede 3 SAT komandosunun üzerinde kendilerine ait pasaportların yanı sıra 10 bin 993 lira, 39 bin 990 euro ve 7105 dolar ele geçirildi. FETÖ/PDY bağlantılarını itiraf eden şüphelilerden Astsubay Başçavuş Mustafa Özel’e 2014 yılında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen’in atletini gönderdiği belirlendi.

9 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU AKINCILARDA GÖREV YAPMIŞLAR

Polisin ilk yaptığı mülakatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Huber Köşkü'nden alarak önce Samandıra'ya oradan da helikopterle Marmara açıklarında bir gemiyle götüreceklerini anlatan SAT komandoları, “Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olması nedeniyle gitmek üzere yola çıktık. Ancak yolda bir telefon geldi ve Akıncılar Üssü’ne giderek nizamiye kapılarında bulunduk. Burada bize ateş emri verilmişti ancak biz havaya ve yere ateş ederek kimseyi öldürmedik” dedikleri öğrenildi.

SİLAHLARINI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul’da saklandıkları öğrenilen 3 SAT komandosunun silahlarını da saklandıkları arazilerde toprağa gömdüklerini söylediği öğrenildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan, ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel, Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Elleri önden kelepçelenen şüpheli SAT komandoları tanınmamak için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeden çıkışı

-Polis araçlarına binmesi

-Şüpheliler detay

-Sağlık kontrolüne getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-