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DHA YURT - Dağ kadrosundan 3 terörist yol kontrolünde yakalandı

 Dağ kadrosundan 3 terörist yol kontrolünde yakalandı Yakalanlar arasında 7 ayrı bombalı eyleme katılan örgütün bombacısı da yer alıyor Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenleyenen ve 5 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı...

DHA YURT - Dağ kadrosundan 3 terörist yol kontrolünde yakalandı

 Dağ kadrosundan 3 terörist yol kontrolünde yakalandı

Yakalanlar arasında 7 ayrı bombalı eyleme katılan örgütün bombacısı da yer alıyor

Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenleyenen ve 5 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bismil ilçesinde yol kontrolleri sırasında bir araçta, örgütün dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalarda el bombaları, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detaylı inceleme yapılan N.C. Ö.O. ile İran uyruklu olduğu belirlenen 3 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltına alınan N.C.'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı bombalı eyleme katıldığı ve örgütün bombacısı olduğu bildirildi. Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor.

Haber: DİYARBAKIR ()

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