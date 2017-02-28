DHA YURT; CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINA DEVAM EDİLECEK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Geçen hafta başladıktan sonra ara verilen davanın 5. celsesi yapılacak..
Görüntü Dökümü
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-Yoğun güvenlik önlemleri
-Muhabir anonsu
-Detay görüntüler
-Cezaevi araçlarının gelişi
-Sanıkların sıkı güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilmeleri
Taylan YILDIRIM-Yasin TİNBEK-MUĞLA/