DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdeolojik yaklaşımlarla bir yere varılmaz (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı toplu açılış törenindeki konuşmasında 'Burada bir sırrı açıklayacağım' diyerek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ilgili "Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı dedi ki 'Olmaz'. Böyle bir başbakanlık, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Böyle yanlışlar, böyle cins hareketlerle, ideolojik yaklaşımlarla bir yere varılmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki açılış töreninde hitap eden Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut sistemin artık işlemez hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken, eksikliğiyle fazlasıyla sistemin bize sağladığı kolaylıkla değil; bizim şahsi kabiliyetimizle bunları başardık. Şu anda da benim hükümetle, bürokrasiyle, iktidar partisiyle herhangi bir sıkıntım, sorunum yok; ama bu ikili ilişkilerimiz, biz uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla uyumlu bir mesaimiz var. Bu durum sistemin artık işlemez hale geldiğini görmemize engel değil. Eskiler, 'bir ipte iki cambaz oynamaz' derler" diye konuştu.

"MEHMET BEY'İ MERKEZ BANKASI'NIN BAŞINA GETİRMEK İSTEDİM, DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI 'OLMAZ' DEDİ"

'Burada bir sırrı açıklayacağım' diyerek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ilgili yaşadıkları bir olayı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Maliye Bakanımız var ya şimdi Başbakan Yardımcımız Mehmet Bey. Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı dedi ki 'Olmaz'. 'Sayın cumhurbaşkanım, niye olmaz?' dedim. 'Olmaz' dedi. 'Niye olmaz? Bileyim, ben de ikna olayım' dedim. 'Olmaz' dedi. 'Yoksa, Mehmet Bey'in hanımını baş örtülü zannediyor da onun için mi acaba olmaz diyor'. Dedim ki 'Sayın cumhurbaşkanım, Mehmet Bey'in hanımı baş örtülü değil, hatta Amerikalıdır' dedim. 'Yok, ben istemiyorum' dedi. Şimdi böyle bir başbakanlık, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Böyle yanlışlar, böyle cins hareketlerle, ideolojik yaklaşımlarla bir yere varılmaz. İşte bunu gördük. Bunlardan kurtulmak için bu adımı atıyoruz. Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Sonra Maliye Bakanı yaptık, o ayrı bir konu. Onda çünkü onun kudreti yoktu"

"HERKES YETKİ VE GÜÇ SAHİBİ OLDUĞU ZAMAN İŞLER YÜRÜMEZ"

Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamlarında kim olursa olsun, bu güçler arasında bir çatışma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut sistemde her ikisi de gücünü halktan alan, anayasada oldukça geniş yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı bir de başbakan var. Bu makamlarda kim olursa olsun eninde sonunda bu güçler arasında bir çatışma kaçınılmazdır. Bunu biz rahmetli Özal ve Demirel döneminde de gördük. Herkes yetki ve güç sahibi olduğu zaman orada işler yürümez" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Haber: GAZİANTEP, ()