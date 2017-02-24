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DHA YURT- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam parlamentodan çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu., Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, " İdam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım....

DHA YURT- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam parlamentodan çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu., Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, " İdam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı Anayasa değişikliği gerektiriyor. Gerekirse bunun içinde bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. Onun içinde gene millete gideriz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak olan Referanduma ilişkin "Ne diyor CHP; bunlar Meclis'i kaldıracaklar. Yalan konuşma, doğru konuş tam aksine Meclis'in gücünü artırıyoruz. Denetim gücünü arttırıyoruz. Cumhuriyetimizi daha güçlü bir demokrasi , yönetim ile taçlandırıyoruz. Yeni yönetim sistemi arayışımızın gerisinde asırlar boyunca yaşanan sıkıntılar tecrübeler ortaya çıkan ihtiyaçlar vardır. Birileri diyor ki: Türkiye'nin bu kadar sorunu var. Bunları çözmek için uğraşmak yerine neden yönetim sistemini değiştiriyorsunuz? İşte tam da bu sebeple değiştiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü şahısların inisiyatifine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu kişi değil bizzat sistemin kendisi olsun diye Anayasa Değişikliğini istiyoruz" diye konuştu.

"GENE MİLLETE GİDERİZ , MİLLET İDAM DİYORSA MESELE BİTMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdam talebinin parlamentoya gelmesi durumunda onaylayacağını hatırlatarak gerekirse onun içinde gene millete gideriz dedi. Erdoğan, "İdam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat bir sıkıntı Anayasa değişikliği gerektiriyor. Gerekirse bunun içinde bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. Onun içinde gene millete gideriz. Millet idam diyorsa mesele bitmiştir" ifadelerini kullandı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları



Haber: MANİSA ()

 

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