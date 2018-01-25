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DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6'ncı gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı...

DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın 6'ncı gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de refakat ettikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi. Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Harekat Merkezi'nden detay görüntüler
- Merkez önünde bekleyen asker ve korumalar
- Konvoyun çıkışı

Haber - Kamera: Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()
 

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