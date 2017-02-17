DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil, millete karşı (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Siyasi partiler birbirileriyle uğraşmaktan ülkeye ve millete hizmete fırsat bulamasın istiyorlar. Bu pusluyu havayı kendilerine ikbal devşirmek için kullanmak istiyorlar. İnşallah 16 Nisan, onların son umut kapılarını da kapatıyor. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil, millete karşı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış törenine katıldı. Müftülük Meydanı'ndaki törende hitap eden Erdoğan, konuşması sırasında yükselen 'İdam isteriz' sloganları üzerine 'Parlamentoda, inanıyorum ki bu konu gündeme gelecektir' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. Şimdi hedef, ilk etapta 16 Nisan'da 'Evet' oylarını halletmek. Bunun arkasından parlamentoda, inanıyorum ki bu konu gündeme gelecektir. Parlamentodan bunun geçeceğine de inanıyorum. Parlamentodan geçmesi halinde, bana geldiğinde, ben bunu onaylarım. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. Şehitlerimize bunun hesabını veremem. Allah'a bunun hesabını veremem; çünkü bir katili affetmek, devletin yetkisinde değildir. Onu ancak onun varisleri affeder, affederse; devlet edemez. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affeder. 'Efendim, AB şöyle diyor. Hans, böyle diyor. George, böyle diyor'. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Hans, ne derse desin. George, ne derse desin. Ahmet, ne diyor? Mehmet, ne diyor? Ayşe, ne diyor? Fatma, ne diyor? Allah, ne diyor? Beni o ilgilendirir"

"BİRİLERİNİN HALK OYLAMASINA BAMBAŞKA ANLAMLAR YÜKLEMEYE ÇALIŞMASI KAFANIZI KARIŞTIRMASIN"

Türkiye'nin yeni ve tarihi bir kararın arefesinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönetim sistemi arayışımızda, yeni bir yola giriyoruz. Meclis onayına dayalı, başbakanlık hükümeti sisteminden; millet onayına dayalı cumhurbaşkanlığı hükümeti veya cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Milli iradenin tecellisinin üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri, öyle şahıslara bağlı olarak değil; sistem itibariyle inşallah tamamen kapanıyor. Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Onlar Kasım 2002 seçiminden beri her seçimde aynı çarpıtmayı yapıyorlar. Dünya değişti, Türkiye değişti. O zaman doğan çocuklar artık delikanlı oldu, genç kız. Şimdi oy kullanacaklar. Ama bunlar yerlerinden bir milim kımıldamadılar"

"BİZ FANİYİZ; AMA SİSTEM KALICI"

Anayasa değişikliğine yönelik eleştirilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Meclis'te varlığı pamuk ipliğine bağlı, zayıf bir hükümet olsun istiyorlar. Siyasi partiler birbirileriyle uğraşmaktan ülkeye ve millete hizmete fırsat bulamasın istiyorlar. Bu pusluyu havayı kendilerine ikbal devşirmek için kullanmak istiyorlar. İnşallah 16 Nisan, onların son umut kapılarını da kapatıyor. Bunların itirazı, sisteme değil; millete millete. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil, millete karşı. Ben kimim? Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma, elimde bir belge var mı? Biz faniyiz; ama sistem kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil, baki olana konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için isteyecek, bunca mücadeleyi nefsim için verecek kadar halim yok; karaktersiz değilim"

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Haber: KAHRAMANMARAŞ, ()