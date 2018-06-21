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DHA YURT - ÇÖP KAMYONUNDAKİ METAN GAZI ALEV ALDI, 2 İŞÇİ YARALANDI

GİRESUN'da, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar çöp kamyonundaki metan gazının aniden alev almasına neden oldu. 2 işçinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde...

DHA YURT - ÇÖP KAMYONUNDAKİ METAN GAZI ALEV ALDI, 2 İŞÇİ YARALANDI

GİRESUN'da, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar çöp kamyonundaki metan gazının aniden alev almasına neden oldu. 2 işçinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kaynak yapılan çöp kamyonunda biriken metan gazı, çıkan kıvılcımların etkisiyle aniden alev aldı. 5 işçi panikle kamyonun yanından uzaklaştı. Alevlerden etkilenen Ersen Yılmaz ile Yusuf Akyol yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı 2 işçiyi ambulansla alarak Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN ()

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