DHA YURT - Çok sayıda asker rahatsızlandı (2)

BESİN ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE TEDAVİYE ALINAN ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda gıda zehirlenmesi nedeniyle çevredeki hastanelere kaldırılan toplam 64 erin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 64 er akşam yemeğinde çıkan et kavurma, pilav, çorba, ayran ve salata salatayı yedikten kısa bir süre sonra karın ağrısı şikayetiyle revire başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından 51 asker Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, 13 asker ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede askerlerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği belirlendi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, hastaneye gelerek askerleri ziyaret etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastanedeki askerlerden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

