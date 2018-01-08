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DHA YURT - Çobanbey Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, bakanlık tarafından 'A' sınıfına dönüştürülen Çobanbey Gümrük Müdürlüğü'nde TIR kuyruğu oluştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca geçen ay 'A' sınıfı gümrük kapısı haline getirilen Çobanbey'de,...

DHA YURT - Çobanbey Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, bakanlık tarafından 'A' sınıfına dönüştürülen Çobanbey Gümrük Müdürlüğü'nde TIR kuyruğu oluştu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca geçen ay 'A' sınıfı gümrük kapısı haline getirilen Çobanbey'de, transit yük taşımak için gelen TIR'lar uzun kuyruk oluşturdu. Elbeyli- Gaziantep yolunda bekleyen TIR sürücüleri, 3 gündür kuyrukta olduklarını söyledi. Bir TIR sürücüsü, "Buraya gümrük kapısı açılması çok iyi oldu; ama işlemler, ağır yürüdüğü için perişan oluyoruz. Lokanta olmadığı için yemek temin etmede sıkıntı çekiyoruz. Lavabo ihtiyacımızı karşılayamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Çobanbey Sınır Kapısı
- TIR kuyruğu
- TIR şoförleri ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

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