DHA YURT - Çipras, 6 Ocak'ta Kilimli'de dini törene katılacak (2)

TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNCE TERK ETTİ
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın (cumartesi), Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törenlere katılacağı haberleri sonrası bölgede Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botları hareketliliği arttı. Saat 16.00'da bölgeye gelen Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini uzaklaştırdı. Yaşanan sıcak saatler, anbean kamerasına yansıdı. Komşunun gemisi, Kilimli Adası önlerine, Yunan sularına çekildi. Türk savaş gemisi ise Didim istikametinde yoluna devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Türk savaş gemisinin gelmesi Yunan gemisini Kardak'tan uzaklaştırması yaşanan kovalamaca
- Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()
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