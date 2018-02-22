DHA YURT - Ciple kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, bir ciple kamyonetin çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kaynaklar Mahallesi'nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek karşıdan gelen 46 yaşındaki Doğan Ersanlı idaresindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, cipte yolcu konumunda bulunan Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54), Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve kamyonette yolcu olarak bulunan Şevki Kul (46) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu; sağlık, AKS110 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Araçların kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()