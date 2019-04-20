DHA YURT - ÇİFTÇİLERDEN DOLUYA FİLELİ ÖNLEM

TÜRKİYE'nin ön önemli tarım alanlarının başında gelen Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünleri dolu yağışından korumak için yeni bir uygulama olan 'File Örtü' uygulaması gerçekleştiriliyor. Uygulama ile meyve ağaçlarının üzeri file ağlarla örtülerek, bu sayede dolunun vereceği zararın önüne geçiliyor. Uygulamanın Türkiye'de çok yeni olduğunu söyleyen meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Doğal afetler ürünlere büyük zararlar vermekte. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen meyve ve sebzelerin dolu yağışından zarar görmemesi için Türkiye'de yeni bir uygulama olan 'File Örtü' tekniği ile meyve bahçelerinin üzeri örtülüyor. Bu teknik sayesinde dolu yağışı olduğunda file ağlar, dolu tanelerini tutup, meyveye vereceği zararın önüne geçmiş oluyor. Uygulama hakkında konuşan meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Bu uygulama pek yaygın bir uygulama değil. Daha yeni uygulanmaya başladı. Ama büyük oranda doluya karşı koruma sağladığı için çiftçinin yöneldiği bir uygulama. Doğal afetler ülkemizin çoğu yerinde ürünlere büyük zararlar vermekte olup, bütün çiftçileri ve bu işle uğraşan herkesi korkutmakta. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak ve garanti altına almak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Maliyeti biraz yüksek olsa da meyve ve ağaçlarımızı büyük oranda dolu afetinden koruduğu için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Çünkü dolu yağdığında bu ürün tamamen yok olacak ve ben bu üründen hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağız" diye konuştu.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Uygulama sayesinde afetin, meyve-sebzede yol açacağı olası fiyat artışlarının da önüne geçildiğine değinen Güzelce, "Bu uygulama sayesinde kesin sonuç alıyoruz. Bu sistemi kullanmamızın en büyük sebebi, doğal afetlerden zarar gören ürünlerin fiyatlarının tavan yapması. Olası bir doğal afet ve dolu yağışından sonra, 3 liralık domates 8 liradan satılıyor. Bu teknikle fiyat artışlarının da önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meyve bahçelerinden ve file sisteminin kurulmasından görüntüler (DRONE)

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-File sisteminin kurulması

-Fileden ve ağaçlardan görüntüler

-Çiftçilerin bahçelerde çalışması

-Röportaj

Haber-Kamera: Tahin AYDIN - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()