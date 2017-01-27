Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

DHA YURT - Çift kol nakilli Mustafa Sağır denize olta attı

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde oltayla balık tutan çift kol nakilli Mustafa Sağır, "Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum" dedi. Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz...

DHA YURT - Çift kol nakilli Mustafa Sağır denize olta attı

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde oltayla balık tutan çift kol nakilli Mustafa Sağır, "Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum" dedi.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde geçen yıl 1 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın kol ve organları bağışlandı. Konar'ın kolları, 2 Şubat günü AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ile aynı bölümdeki öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve 35 kişiyi bulan ekibince başarılı bir operasyonla Mustafa Sağır'a nakledildi.

Nakil olmasını mucize olarak nitelendiren Mustafa Sağır, geçen 1 yıllık süreyi çok verimli değerlendirdiğini, fizik tedavisinin yanı sıra balık tutup, uzun yürüyüşlerle zaman geçirdiğini söyledi. Fizik tedavisi için AÜ Hastanesi'ne gelen Mustafa Sağır, "Bugün güzel bir gün, arkadaşımla balık tutmak için Konyaaltı sahiline geldim. Bana 'Balık tutabildin mi' diye soruyorlar. Benim amacım balık tutmak değil. Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum. Benim gibi binlerce arkadaşım organ bekliyor. Organ bağışlayıp onlara umut olalım. Organlarımız toprak olmasın, onlara can verelim" diye konuştu.

Amacının balık tutmak değil, deniz ve güzel havanın tadını çıkarmak olduğunu aktaran Mustafa Sağır, "Ben aslında balık tutumaktan yana değilim. Amacım sadece güzel zaman geçirmek. Güzel günlere olta sallıyorum, hayal kuruyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Mustafa Sağır sahilde balık avlarken görüntüsü

- RÖP: Mustafa Sağır

- Mustafa Sağır denize olta atarken görüntüsü

- Detaylar

Haber- -Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-)

===========================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.