DHA YURT - Çift kol nakilli Mustafa Sağır denize olta attı

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde oltayla balık tutan çift kol nakilli Mustafa Sağır, "Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum" dedi.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde geçen yıl 1 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın kol ve organları bağışlandı. Konar'ın kolları, 2 Şubat günü AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan ile aynı bölümdeki öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve 35 kişiyi bulan ekibince başarılı bir operasyonla Mustafa Sağır'a nakledildi.

Nakil olmasını mucize olarak nitelendiren Mustafa Sağır, geçen 1 yıllık süreyi çok verimli değerlendirdiğini, fizik tedavisinin yanı sıra balık tutup, uzun yürüyüşlerle zaman geçirdiğini söyledi. Fizik tedavisi için AÜ Hastanesi'ne gelen Mustafa Sağır, "Bugün güzel bir gün, arkadaşımla balık tutmak için Konyaaltı sahiline geldim. Bana 'Balık tutabildin mi' diye soruyorlar. Benim amacım balık tutmak değil. Gelecek güzel günlerime, umutlarıma, hayallerime olta sallıyorum. Benim gibi binlerce arkadaşım organ bekliyor. Organ bağışlayıp onlara umut olalım. Organlarımız toprak olmasın, onlara can verelim" diye konuştu.

Amacının balık tutmak değil, deniz ve güzel havanın tadını çıkarmak olduğunu aktaran Mustafa Sağır, "Ben aslında balık tutumaktan yana değilim. Amacım sadece güzel zaman geçirmek. Güzel günlere olta sallıyorum, hayal kuruyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Sağır sahilde balık avlarken görüntüsü

- RÖP: Mustafa Sağır

- Mustafa Sağır denize olta atarken görüntüsü

- Detaylar

Haber- -Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-)

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