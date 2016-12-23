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DHA YURT - CHP lideri Kılıçdaroğlu üretici çalıştayı için Uşak'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı' için Uşak'a geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait Yalım Garden Otel'de geçirdi. Kılıçdaroğlu,...

DHA YURT - CHP lideri Kılıçdaroğlu üretici çalıştayı için Uşak'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı' için Uşak'a geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait Yalım Garden Otel'de geçirdi. Kılıçdaroğlu, sabah 08.00'de Sivaslı ilçesinin Pınarbaşı Belediye Başkanı Naci Akyürek'i ziyaret ederek birlikte çay içti. Kısa süren ziyaretin ardından Sivaslı'ya bağlı Yapağılar Köyü'ne geçerek duvarlarında kendi resimleriyle CHP'nin fotoğraflarının bulunduğu İsmetpaşa Kıraathanesi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerle sohbet etti. Ziyaret sırasında yanına yaklaşan küçük çocuğa "Öp bakim Kemal dedenin elini" diyen Kılıçdaroğlu, kahvede çay içip Uşak kent merkezine gitti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Uşak İl Başkanlığı tarafından Uşak Ramada Otel'de düzenlenen kahvaltılı 'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı' için oda, birlik, kooperatif başkanları, üreticiler ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te Atatürk Spor Salonu'nda halka sesleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pınarbaşı belediyesini ziyaret

- Yapağılar köyü ziyareti

- Çocukların elini öpmesi

- Toplantıya girişi

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR- Ramazan ÇETİN / UŞAK, ()

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