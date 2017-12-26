DHA YURT - CHP'li Hüsnü Bozkurt: 'Öğretmen kılıklı bu adam şuurunu kaybetmiştir'

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Borkurt, Ayşe Kemal İnanç Kız Adadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın sosyal medya hesabından yazdığı mesajlarla ilgili olarak,'Bu sapkın bir kafa, bu hastalıklı bir kafa' dedi.

Hüsnü Bozkurt konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Böyle bir şahsa zorunlu olarak öğretmen demek benim içimi acıtıyor. Türkiye'deki başta atanamayan 400 binin üzerinde öğretmenimiz olmak üzere çocuklarımıza eğitim veren gerçek öğretmenlerimize hakaret oluyor. Bu şahsa öğretmen demek hakkaten ülkemizin bugün Ak Parti ile getirildiği içler acısı durumun belkide en somut göstergesi. Bir Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde hemde felsefe öğretmeni olan yani çocuklarımıza özgür düşünmeyi, akıl yürütmeyi, aklın özgürleşmesini ve bilimsel bilgiyi öğretmesi gereken bir öğretmen o çocuklarımızını beden eğitimi dersinde zina yaptıklarını söylecek kadar şuurunu kaybetmiş olması. Sizden ve bizden önce çocuklarını o okulda yıllardır okutan velilerin böyle bir öğretmene tepki göstermesi gerekiyor. Bu şu demek oluyor. Twettlerinde açıkça şunu diyor. Beden eğitimi dersleri ümmetin kızlarını soyma, çıplaklaştırma aracı olarak kullalıyor diyor. Bu arkadaş ne kadar yıldır orada öğretmen olarak görev yapıyorsa, o kadar yıldır hemde bir kız okulu erkek okuluda olsa farketmez. Ama bir kız okulunda çocuklarını okutan bütün velilerin sen bizim çocuklarımıza ne demek istiylorsun? Diye sorgulamaları gereken bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu sapkın bir kafa, bu hastalıklı bir kafa. Bunu birde utanmadan haber olduktan sonrra bir tweet atarak ben Kuran-ı Kerim ne diyorsa onu söylüyorum deyip sözlerinin arkasında olduğunu söylemesi, Kuran-ı Kerim'in, Allahın kelamını bin 400 yıldır bizim toplulumuzda dahil dünyada 1,5 milyar insanın hayatına yön veren temel din öğretisini yani Allah kelamını da kendi sapkın fikirlerine kurban etme, kullanma amacı. Bu, dini yönden böyle olur olmaz herşeye fetva veren Diyanetin de bu konuda kıpırdaması gerekiyor" dedi.

MİLLİ EĞİTİM CAMİASINDAN ÇIKARTILMALI

Böyle sapık fikirlere sahip kişilerin milli eğitim camiasından çıkartılması gerektiğini belirten Bozkurt, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür sapık fikirlere sahip kişilerin milli eğitim camiasında asla tutmaması gerekiyor. Ben neyin soruşturulduğunu asla anlamıyorum. Soruşturuyoruz diyorlar. Neyi soruşturuyorlar. Adamın ne söylediği meydanda, o söylediklerinin arkasında olduğunu belirten yeni tweetleri ortada. Basına düştükten sonra attığı yeni twetlerde ortada. Bu kişinin derhal milli eğitim camiasından uzaklaştırılması, oda yetmez bütün öğretmenlerimize bu tür sapkın fikirli kişilerin milli eğitim camiasında barınmasının, bu ülkenin yıllardır eğitimine emek veren, alın teri döken bütün öğretmenlerine hakaret olarak devleti yöneten hükümet tarafından algılandığını söylenmesi lazım. Bu kişi derhal milli eğitim camiasının dışına çıkartılmadılır. Yaptığı hakaretlerin hem dine hem Kuran-ı kerime hemde cumhuriyet kanunlarına yaptığı hakaretlerin hesabı sorulmalıdır yargıda. Oda yetmez bütün çocuklarımıza o okulda okuyan çocuklarımıza, oda yetmez Türkiyedeki 18 milyon öğrencimize beden eğitimi derslerinde zina yaptıklarını söyleyerek 18 milyon çocuğumuza, onların alilelerine hakaret etmiştir. Bunun neyini soruşturuyorsunuz" diye konuştu.

BU ADAM ŞUURUNU KAYBETMİŞTİR

B adamın milyonlarca çocuğu zina yaptıklarını söyleyecek kadar şuurunu kaybettiğini söyleyen Hüsnü Bozkurt, "Adam resmen bu ülkenin beden eğitimi dersi gören milyonların çocuğunu, onların ailelerini ve onları eğiten öğretmenleri zina yapmakla suçlayacak kadar şuurunu kaybetmiş. Eğitim toplumun temelidir. Bu ve bunun gibi zihniyete sahip insanların öğretmenlik yapmaya devam etmesi, mili eğitimin diğer bütün öğretmenlerine hakaret olur. Bu kişi halen öğretmen olarak görevine devam ediyor. Milli eğitim soruşturma açmış. Ne diyecek ben atmadım da başkası mı attı bu tweetleri diyecek. Derhal gereğini yapmalılar. Gereğide bu öğretmen kılıklı adamı derhal milli eğitim camiasından uzaklaştırmak. Birdaha asla bu sapık zihniyetlerin çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyeceklerini topluma güvencesini vermektir" dedi.

Görüntü dökümü:

-CHP'li Hüsnü Bozkurt ropörtaj

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,()

