DHA YURT - CHP, 'Komşunu tanı, onu dinle, hayatı paylaş' sloganı ile sahada

CHP Genel merkezi, İzmir'de CHP'nin parti okulu yöneticileri tarafından hazırlanan 'Komşunu tanı, onu dinle, hayatı paylaş' adlı videoyu ülke genelinde referandum çalışmalarında kullanacak. Videoda partililerin ev ziyaretlerinde karşılaştıkları olumsuz tavırlara karşı ne yapmaları gerektiği canlandırıldı.

CHP, "Komşunu tanı, onu dinle, hayatı paylaş" sloganı ile referandumda 'hayır' propagandası için sahaya indi. İzmir'in 9 bin 10 sandığının her biri iki partiliye zimmetlendi. Partililer o sandıkta oy kullanacak seçmenle birebir iletişime geçecek, çalmadık kapı kalmayacak. Sandık sorumluları parti eğitmenleri tarafından eğitildi. Teorik bilgilendirmenin yanı sıra altı saatlik pratik uygulamalar da tamamlandı. Hazırlanan strateji doğrultusunda ev ziyaretleri başladı. CHP'li eğitimciler ev ziyaretlerinde partilinin kendisini nasıl tanıtacağını, seçmenin verdiği olumsuz tepkilere nasıl karşılık verileceğini, hangi söylemlerin kullanacağını gösteren videolar hazırladı. Videoları izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunun tüm Türkiye genelinde uygulanması talimatını verdi. İzmir'de Parti Okulu'nun eğitim çalışmaları İl Koordinatörü Abdullah Aydemir, videoların içeriğini şöyle anlattı: "Kadın ve erkek partililerimiz boyunlarında üzerlerinde ad, soyad ve görevlerinin yazılı olduğu parti amblemli yaka kartlarıyla vatandaşın zilini çalıyor. Kapı açıldığında kendilerini sözlü olarak da tanıtarak CHP'den geldiklerini söylüyorlar. Kapıyı açan kişi, 'kusura bakmayın o partiyi desteklemiyoruz' diyor ya da 'şimdiye kadar aklınız neredeydi' gibi bir çıkışta bulunuyor. Partililerimiz olumsuz yanıttan kaçınarak 'haklısınız, daha önce gelmeliydik ama şimdi geldik' diyor. CHP olarak olumsuz söylem kullanmayacağız. Ekonomiyi rakamlarla 'işsizlik arttı', 'cari açık büyüdü', 'ekonomi kötü' söylemleriyle eleştirmeyeceğiz. Pazar filesi şimdi eskiye nazaran aynı parayla daha az doluyor dediğimizde vatandaş zaten 'evet, öyle' diyerek destekliyor ya da 'işsizlik arttı' değil 'benim de oğlum var işsiz, sıkıntılı' sözleriyle sohbet ederek, krizi ortaya koyacağız. Sloganımız, komşunu tanı, onu dinle, hayatı paylaş."

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Haber-Kamera: İZMİR, () -

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