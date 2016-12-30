DHA YURT- Cezaevine infaz memuru taşıyan servis otobüs devrildi: 26 yaralı

KIRIKKALE'den Keskin ilçesinde bulunan T Tipi ceza evine sabah saatlerinde infaz memurlarını götüren servis otobüsü devrildi, 26 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin çeşitli semtlerinden topladığı infaz memurlarını Keskin ilçesine götürmek için sabah yola çıkan Şahin Aydın yönetimindeki 71 S 0042 plakalı servis otobüsü, saat 08.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 17. kilometresinde yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarparak yola yatması sonucu devrildi. Kazadan 26 kişi yaralanırken, Kırıkkale-Kırşehir karayolu trafiğe bir süre kapandı.

Kaza sonrası 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılardan 16'sı Kırıkkale Yüksek İhtisas, 10'u ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar, kazanın yolun kaygan olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtirken, bu sırada arkadan araç gelmemesinin büyük bir şans olduğunu kaydettiler.

Görüntü Dökümü

- Kaza yerinden detay görüntüler,

- Devrilen otonun görüntüleri,

- Ekiplerin olay yerinde incelemeleri,

- Yüksek ihtisas hastanesinden görüntüler

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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