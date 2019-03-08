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DHA YURT - Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktü (2)

TUTUKLANDI Giresun'un Eynesil ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı. Bu sırada olaya ve şüpheliye tepki gösteren...

DHA YURT - Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktü (2)

TUTUKLANDI

Giresun'un Eynesil ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı. Bu sırada olaya ve şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele Adliyesi önünde bekledi. Adliye önünde bekleyen vatandaşların sayısının azalması ile şüpheli, saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katına giren zırhlı polis aracına konularak cezaevine gönderildi. Adliye önündeki diğer vatandaşlar da bir süre sonra dağıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Adliye önü detayları
Zırhlı polis aracı detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / GİRESUN,()

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