DHA YURT - CEVİZ KÖYÜ DE KONTROL ALTINDA

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, Afrin'e bağlı Ceviz Köyü'nü de teröristlerden arındırıp, kontrolü geçirdi.
Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS,()
'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, Afrin'e bağlı Ceviz Köyü'nü de teröristlerden arındırıp, kontrolü geçirdi. Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS,()
08 Mart 2018 Perşembe 17:40
'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, Afrin'e bağlı Ceviz Köyü'nü de teröristlerden arındırıp, kontrolü geçirdi.
Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS,()
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