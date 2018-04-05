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DHA YURT - Çeşme otoyolu gişelerinde göçmen operasyonu

İZMİR'in Çeşme ilçesine 3 hafif ticari araçla gelen, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi amaçlayan 43 Suriyeli ile 3 organizatör, ilçeye girişte otoyol gişelerinde polisin operasyonla yakalandı. Kaçakçılık ve...

DHA YURT - Çeşme otoyolu gişelerinde göçmen operasyonu

İZMİR'in Çeşme ilçesine 3 hafif ticari araçla gelen, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi amaçlayan 43 Suriyeli ile 3 organizatör, ilçeye girişte otoyol gişelerinde polisin operasyonla yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, dün (çarşamba) bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için kente geleceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, otoyolun Çeşme girişindeki gişelerde 3 hafif ticari aracı durdurdu. Araçların kapılarını açan ekipler, balık istifi Suriyelilerle karşılaştı. Ekipler, araçtaki organizatör olduğu belirlenen H.O., A.Ü ve T.Ö.'yü gözaltına aldı. 14'ü çocuk 43 Suriyeli ile 3 organizatör emniyete götürüldü. Suriyeliler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Organizatörler ise bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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- İnsan kaçakçısı zanlılarının etkisiz hale getirilmesi
- Kaçak göçmenlerin araçlardan indirilişi
- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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