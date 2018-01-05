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DHA YURT - Çeşme'de 57, Dikili'de 64 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün Çeşme açıklarında 57, Dikili açıklarında ise 64 kaçak yakalandı.  Dün saat 03.47'de, İzmir ili Dikili ilçesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit...

DHA YURT - Çeşme'de 57, Dikili'de 64 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün Çeşme açıklarında 57, Dikili açıklarında ise 64 kaçak yakalandı. 

Dün saat 03.47'de, İzmir ili Dikili ilçesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisinde bulunan
58 Suriye, 6 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Dün saat 01.47'te, İzmir ili Çeşme ilçesi Uç Burun önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu
tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisinde bulunan Suriye uyruklu 16'sı çocuk ve 13'ü kadın 57 düzensiz göçmen yakalandı. 

Görüntü dökümü
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Çeşme ve Dikili'de yakalananların görüntüsü

Haber: İZMİR () 

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