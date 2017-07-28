Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

DHA YURT - Çeşme açıklarında bot battı : 7 göçmen öldü (2) (Yeniden) 

İzmir'in Çeşme açıklarında dün gece içinde 16 kaçak göçmenin bulunduğu bot battı. 9 göçmen sağ kurtarılırken, 7 göçmen hayatını kaybetti. Kurtarılan göçmenler Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Karaburun...

DHA YURT - Çeşme açıklarında bot battı : 7 göçmen öldü (2) (Yeniden) 

İzmir'in Çeşme açıklarında dün gece içinde 16 kaçak göçmenin bulunduğu bot battı. 9 göçmen sağ kurtarılırken, 7 göçmen hayatını kaybetti. Kurtarılan göçmenler Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Karaburun Çeşme açıklarında Karaada mevkiinde dün geçe içinde 16 kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. İhbar üzerine Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot olaya müdahale etti. 4 Irak uyruklu 3 Somali uyruklu göçmen hayatını kaybetti. 1'i kadın 2'si çocuk 9 göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Sağ kurtarılan göçmenler de aynı hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde cenazeler otopsi yapılmak üzere morgdan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 
Batan tekne Çeşme Limanı'na çekilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- batan tekneden görüntü
- limanın görüntüsü
- ilçe emniyet müdürlüğü görüntüsü
- çeşme devlet hastanesi görüntüsü
- morg görüntüsü
- sağ kurtulan Muhammet'in görüntüsü
- genel ve detay görüntülür

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314