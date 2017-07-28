DHA YURT - Çeşme açıklarında bot battı : 7 göçmen öldü (2) (Yeniden) 

İzmir'in Çeşme açıklarında dün gece içinde 16 kaçak göçmenin bulunduğu bot battı. 9 göçmen sağ kurtarılırken, 7 göçmen hayatını kaybetti. Kurtarılan göçmenler Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaburun Çeşme açıklarında Karaada mevkiinde dün geçe içinde 16 kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. İhbar üzerine Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot olaya müdahale etti. 4 Irak uyruklu 3 Somali uyruklu göçmen hayatını kaybetti. 1'i kadın 2'si çocuk 9 göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri Alper Çizgenakat Çeşme Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Sağ kurtarılan göçmenler de aynı hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde cenazeler otopsi yapılmak üzere morgdan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Batan tekne Çeşme Limanı'na çekilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- batan tekneden görüntü

- limanın görüntüsü

- ilçe emniyet müdürlüğü görüntüsü

- çeşme devlet hastanesi görüntüsü

- morg görüntüsü

- sağ kurtulan Muhammet'in görüntüsü

- genel ve detay görüntülür

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()