DHA YURT - Cenazede 'pompalı katilin geleceği' söylentisi panik yarattı (2)

KATİL ZANLISI ÖLÜ BULUNDU

Edirne'de dün gece kızkardeşi Hanife, eniştesi Salih ve yeğeni 2 yaşındaki Elena Mal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan ve polisin her yerde aradığı katil zanlısı Nedim Merdin, ölü olarak olarak bulundu. Merdin'in cesedi olayın yaşandığı Menzilahır Mahallesi'ne bir kaç kilometre mesafede bulunan Edirne Tarım Açık Cezaevi yolu üzerindeki TOKİ evleri arazisinde bugün saat 16.45 sıralarında arazide ölü olara bulundu. Merdin'in 3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfek de yanında bulundu. Yapılan ilk incelemede Merdin'in olayda kullandığı pompalı tüfekle başına açarak intihar ettiği belirlendi.

Haber: EDİRNE,()

