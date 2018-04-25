DHA YURT - ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KARABÜK'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden hasır çelik üretilecek olan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj işinde çalışan işçiler Halil İbrahim Daloğlu, Hüseyin Tunç (25) ve Yalçın Gergen (26) üzerlerine düşen çelik konstrüksiyonun altında kaldı. Tunç ve Gergen kendi imkanlarıyla, Daloğlu ise diğer işçilerin yardımıyla çelik konstrüksiyonun altından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Daloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane

-Aynı fabrikada çalışan işçilerden Bahri Bozkurt'un açıklaması

-Olay yeri

-Halil İbrahim Daloğlu'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()