DHA YURT - Cebindeki elektronik sigara patladı

Cebindeki elektronik sigara patladı

Güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı İlçesi’nde 23 yaşındaki Kadir Uslu, iki ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı. Montu ve üzerindeki kazağı yanarak yaralanan Uslu, "280 liraya aldığım elektronik sigara cebimdeyken patlaması sonucu yaralandım" dedi.

Kapaklı İlçesi’nde otomobil ekspertizliği yapan Kadir Uslu, 2 ay önce sigarayı bırakma kararı aldı. Bunun için Ankara’dan 280 liraya elektronik sigara alan Uslu, önceki gün işyerinde oturduğu sırada cebindeki elektronik sigara büyük bir gürültü ile patladı. Oturduğu koltuktan düşerek üzerindeki montu ve kazağı yanan Kadir Uslu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki iki arkadaşı ise patlama sırasında panikleyip işyerinden dışarı çıktı.

İki aydır kullandığı elektronik sigaranın patlamasıyla yaralandığını anlatan Kadir Uslu, “2 ay önce sigarayı bırakmak için 280 liraya Ankara’dan elektronik sigara almıştım. İşyerinde otururken cebimdeki elektronik sigara bir anda patladı. İki arkadaşımla birlikte kendimizi yere attık. Patlamadan sonra montum ve üzerimdeki kazak yandı. Bende hafif şekilde yaralandım. Hastanede tedavi gördüm ama elektronik sigaranın patlamasından dolayı çok korktukö dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kadir Uslu’nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde işyerinde oturan Uslu’nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması ve yaşanan panik saniye saniye görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamarası görüntüsü

-Kadir Uslu ile Röp.

-Yanan mont

-Yanan kıyafetlerin fotosu

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/KAPAKLI(Tekirdağ),()-

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