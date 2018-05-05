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DHA YURT - Çatı katında çıkan yangın panik yarattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katında yangınçıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta bulunan...

DHA YURT - Çatı katında çıkan yangın panik yarattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katında yangınçıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İbrahim Elzalim'e ait olan çatı katında ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede evi sardı. Evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti. Apartman sakinlerinin yangın nedeniyle korktukları gözlendi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katındaki daire kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(CEP TELEFONU KAMERASI)
- Cep telefonuyla çekilen görüntüler
- Alevler apartmandan yükselirken görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

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