DHA YURT - Çankırı Valisi: Talihsiz bir olaydır, bakanlık müfettiş göndererek soruşturma başlattı

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde yerleri paspaslayan Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'i makamında ağırladı. Vali Aktaş, "Talihsiz bir olaydır" dedi.

Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in, çalıştığı kurumun yerlerini paspaslaması tepki çekti. Yaşanan bu olayın medyada yer alması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi.

VALİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yaşanan olay sonrası Seyfullah Karadeniz'i makamında ağırladı. Olayın kendilerini üzdüğünü söyleyen Vali Aktaş, "Maalesef dün bizi üzen hem yönetici olarak hem de Türk halkının evladı olarak moralimizi de bozan bir haber almış olduk. Kendi ilimde yöneticisi olduğum ilde bir Avrupa şampiyonunun, dünya şampiyonasında dereceye girmiş kardeşimizin üzüldüğüne biz de tanık olduk. Bu şekilde biz de basın yoluyla bunu öğrenmiş olduk" dedi.

‘BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖNDERDİ SORUŞTURMA BAŞLATACAK’

Olayın kendisine daha önceden bildirilmediğini ve bakanlık tarafından soruşturma yapılacağını belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Milli sporcumuzun olumsuz şartlarda çalıştığıyla ilgili bir takım bilgiler aldım. Bu görsel olarak da medyaya yansıdı. İlimizin bu şekilde anılması tabi bizi üzmüştür. Bu tür konunun daha önceden bana intikal etmemesi benim açımdan üzücü bir olaydır. Önceden bilgimiz olsaydı daha farklı bir yaklaşım içinde olunabilirdi. Bu konu medyaya ve bize yansıdıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bir müfettiş görevlendirildi. Kendisi ilimize gelmek üzeredir. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak, eğer bir ihmal varsa kusur varsa bununla ilgili gereken yapılır. Biz de acilen önlem olarak bu kardeşimizi bulunduğu yerden alıp başka bir yerde görev almasını bugün sağlayacağız."

‘AĞABEYİ DE ESKİ ŞAMPİYONLARDAN’

Vali Aktaş, yaşanan hadisenin Çankırı ile ilgili olmadığını savunarak, "Umarım bu konu Çankırı’mızla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaz. Çünkü bunun Çankırı ile bir ilgisi yok. Talihsiz bir olaydır. Güreşçimizin abisi de eski şampiyonlardan, şu anda güreş antrenörlüğü yapıyor" diye konuştu.

Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz’in ağabeyi güreş antrenörü Seyfettin Karadeniz de yaşanan hadiseyi Çankırı Valisi ile paylaştıklarını ifade ederek, "Valimize biz durumu arz ettik. İnşallah müfettişler gelecek bizler düşüncelerimizin ne olduğunu kendilerine aktaracağız. Taktir büyüklerimizindir. 25 sene güreş sporuyla uğraştım. Bu olaylardan inşallah sonuç olumlu çıkar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Vali'nin milli güreşçi Karadeniz ve ağabeyi Seyfettin Karadeniz'i makamında karşılaması

_Sohbet

_Vali'nin açıklaması

_Ağabeyinin açıklaması

_Detaylar

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-FOTOĞRAF

Haber-Kamera: Ramazan SARICA/ÇANKIRI,()-

