DHA YURT - Çankırı Valisi Aktaş: Sanki benim eşim, idareciliği hak etmiş birisi değil

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eş durumu tayiniyle öğretmen olarak kente gelen eşi Sevil Aktaş’ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak ataması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Aktaş, "Şöyle bir algı oluşuyor, sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil vali eşi olduğundan bir torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır" dedi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş’ın Mersin'in Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokulu’na geldi. Ardından ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine Aktaş yeniden başvurdu. Aktaş’ın tayini bu kez Çankırı’da Mareşal Çakmak Ortaokulu’na çıktı. Aktaş kısa bir süre sonra görevlendirme ile Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu’na müdür oldu. Aktaş, burada bir gün çalıştıktan sonra geçtiğimiz Eylül de Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, medyada yer alan bu haber sonrası açıklamalarda bulundu. Eşinin idarecilikle ilgili her gittiği ilde yazılı sınava girdiğini söyleyen Vali Aktaş, "Eşim yaklaşık 15 yıl evvel Rize’nin Pazar ilçesinde idarecilikle ilgili mülakata değil yazılı sınava girdi. O sınavı kazananlardan biri de eşimdi. Milli Eğitimde idarecilikle ilgili bir husus var. İl Değiştirdiğiniz zaman hakkınız yanıyor ve gittiğiniz yerde yeniden sınava girmeniz ve kazanmanız gerekiyor. Çankırı benim çalıştığım onuncu il. Her gittiğim yerde eşim yeniden sınava giriyor o mücadeleyi veriyor. Mesela Eskişehir’e gittiğimizde orada sınavı 98’le kazandı" dedi.

‘EŞİM İDARECİLİĞİ HAK ETMİŞ BİRİSİ’

Vali Aktaş, eşinin 15 yıldır idarecilik yaptığını aktararak, "Eşim 15 yıldır okullarda, milli eğitimde idarecilik yapıyor. Şöyle bir algı oluşuyor, sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil vali eşi olduğundan bir torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır. Eşim 15 yıldır idarecidir ve son derece deneyimli. 25 yıldır bu mesleğin mensubu. İdareciliği de torpil ile değil yüksek puanlarla herkesi geride bırakarak kazandı. Bu vali eşi olunca bir de kadına karşı yapılmış bir saygısızlık, haksızlık. Kendisi mücadele eden biri" diye konuştu.

‘GİTTİĞİ OKULDA ‘VALİ EŞİ GELMİŞ’ DİYE STRESE GİRMİŞLER’

Eşinin görev yaptığı okulda idarecilik yapmak istediğini ancak kendisinin bunu istemediğini ifade eden Vali Aktaş, şöyle konuştu: "Eşim okulda görev yapmak istedi ama bunu ben istemedim. 'Vali eşisin orada olumsuzluklarla karşılaşırsın sıkıntı yaşarsın başka görev al' dedim. Ama eşim, 'idealist bir insanım okulda idarecilik yapacağım' dedi. Gittiği okulda öğretmen arkadaşları ve idareciler, 'vali eşi gelmiş' diye strese girmişler, rahatsız olmuşlar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bende eşime, 'Orada devam edersen öğretmenlerin ve idarecilerin verini çalışması olumsuz olarak etkilenebilir' dedim. Vali eşi olduğu için her yerde çalışması da sorun olabilir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ne tür sorunlarla karşılaşabileceğini algılar. Onun için yapabileceğimiz tek şey milli eğitimde idarecilik vermekti. Milli Eğitim Müdür Yardımcılığında görevlendirdik. Eşim idareci olduğundan beri yüksek performansla çalışıyor. Kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor."

Vali Aktaş, eşinin okulda idarecilik yapmayacağının çok uygun olmayacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Vali eşinin sosyal görevleri de vardır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar eşeri ile geldi yada belediye başkanı eşi var onlarla bazı faaliyetler yapıyor. Bunları da yapmak durumunda onun için okul müdürlüğü yapması çok uygun olmaz diye düşündük. İyi niyetle görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme 6 aylık bir görevlendirme bugünün görevlendirmesi değil. Bunu bende anlamış değilim. Halkımızın takdirine sunuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Valinin açıklaması

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,()-

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