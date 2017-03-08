DHA YURT - Çanakkaleli kadınlardan yağmur altında tiyatrolu kutlama

ÇANAKKALE'de bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sağanak yağmur altında iskelede düzenledikleri tiyatro gösterisiyle kutladı.

Çanakkale Kent Konseyi'nin Barbaros, Cevatpaşa, Esenler, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Namık Kemal mahalle meclislerinden oluşan 'Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Çalışma Grubu', bugün saat 10.30'da, İskele Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik düzenledi. Sağanak yağmura rağmen ellerinde şemsiye ve pankartla İsmetpaşa Mahalle Meclisi önünden meydana gelen gruba, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek de destek verdi. İlk olarak, 1857 yılında grev esnasında yanarak ölen tekstil işçisi kadınlar, ülkede ve dünyada emeği, ekmeği uğruna hayatını yitiren kadınlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından açıklama yapan Esenler Mahalle Meclisi Kadın Çalışma Grubu üyesi Leyla Yılmaz, "Kadına, işçi sınıfına, emekçiye insanca yaşam hakkı tanınmadığı, eşit işe eşit ücret verilmeyerek şiddet, tecavüzün, yaşamın bir parçası durumuna getirildiği bir ortamda gelişmişlikten söz etmek mümkün mü? Nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan kadın evde, fabrikada, tarlada değişik iş koşullarında emeğiyle sömürülmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından Gülsüm Cengiz'in 'Dokumacı Kızın Türküsü' şiiri kadınlar tarafından seslendirildi. Kadınlardan Selma Güler ise, Türkiye'deki çalışan kadınların yaşadığı iş kazalarıyla ilgili bilgiler aktardı. ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik topluluğundan Cansu Topal, Nazım Hikmet'in yazdığı 'Kadın' şiirini okudu. Şevket Ağan, Raşit Arıyel, Nihat Gökçe, Hüseyin Çay, Erkan Azap, 'Biz Kadınları Hiç Sevmedik' isimli şiiri seslendirdi.

Etkinliğin son bölümünde ise kadınlar sağanak yağmura rağmen Fatih Birgücü ve Ayla Seyhun'un kaleme aldığı Fatih Birgücü'nün yönettiği 'Kadın' isimli oyunu sahneledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kadınların yürümesinden görüntü

- İskele meydanındaki etkinlikten görüntü

- Leyla Yılmaz açıklama

- Kadınların tiyatro oyunundan gösteri

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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