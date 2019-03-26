Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

DHA YURT - ÇANAKKALE’DE KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI: 4 ÖLÜ

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden fiber tekneye binen 15 kaçak göçmen, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken, su alan tekne battı. Faciada Afganistan uyruklu biri bekek, 3'ü kadın toplam 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 11...

DHA YURT - ÇANAKKALE’DE KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI: 4 ÖLÜ

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden fiber tekneye binen 15 kaçak göçmen, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken, su alan tekne battı. Faciada Afganistan uyruklu biri bekek, 3'ü kadın toplam 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 11 kaçak ise sağ olarak kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında meydana geldi. Bir fiber tekneye 4'ü İran, 11'i Afganistan uyruklu toplam 15 kaçak göçmen bindi. Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere yola çıkan kaçakları taşıyan tekne, denize açıldıktan bir süre sonra su almaya başladı ve battı. Bu sırada devriye görevi için bölgeden geçen Sahil Güvenlik ekibi, olayı görüp denize düşen kaçakları kurtarmak için çalışma başlattı. Denizden Afganistan uyruklu biri bebek 3’ü kadın toplam 4 kaçağın cesedi çıkarıldı. 11 kaçak ise denizden sağ olarak kurtarılıp, Sahil Güvenlik Botuna alındı.

Kurtarılan kaçaklar ve 4 kişinin cenazesi Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Sağ kurtulan kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Cenazeler, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtarılan ve hipotermi geçiren biri hamile kadın toplam 4 kaçak, tedavi için Balıkesir Edremit ilçesi Devlet Hastanesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki 7 kaçağın ise ifadeleri alınıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),()

*GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328