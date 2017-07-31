DHA YURT - Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık'ın Sivrice Burnu sahilinden bugün bindikleri lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 60 kaçak, kıyıdan 1 mil açıkta Sahil Güvenlik TCSG-80 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından farkedildi. Sahil güvenlik, lastik botu durdurup, Suriye, Kongo, Mali, Gana, Gambiya ve Nijerya uyruklu oldukları belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kaçağı yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçakların, 2 gün dağda kendilerini alacak botu bekledikleri ve bu yüzden aç, susuz oldukları öğrenildi. Uluslararası Göç Örgütü ve askerler tarafından kaçaklara su ve yiyecek paketleri ile giysi dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan kaçaklardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()



