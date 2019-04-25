DHA YURT - ÇANAKKALE'DE 8 BİN TÜRK, DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57’nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O günleri geleceğe taşımak açısından önemli bir programı hep birlikte yaşıyoruz. Gençlerimizde o heyecanı, motivasyonu görüyorum. Biraz sonra da namazımızı kılıp, yürüyüşe başlayacağız hep birlikte. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp, yürümek benim için de çok büyük ve ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyımö dedi.

SABAH NAMAZI KILINDI

Ardından, 104 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, çok sayıda rütbeli asker, izciler ve 45 kişilik Avustralyalı genç, saat 06.30'u gösterdiğinde yürüyüşe geçti.

ATALARINA YÜRÜDÜLER

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu bünyesindeki yaklaşık 5 bin izci, sırtlarında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.

Bu arada, yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem kasapoğlu'nun çorba dağıtmasından görüntü.

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem kasapoğlu açıklama görüntüsü.

-Sabah namazından görüntü.

-Yürüyüşten görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Fatih Emrah ERDOĞAN / ÇANAKKALE,()