Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

DHA YURT - Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 27 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adasına gitme vaadiyle insan tacirleri tarafından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu...

DHA YURT - Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 27 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yunanistan'ın Midilli Adasına gitme vaadiyle insan tacirleri tarafından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine getirilen 27 kaçak göçmen yol kenarına bırakıldı. Bölgede devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, yol kenarında saklanmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Mali ve Sierra Leone uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), ()

=========================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314