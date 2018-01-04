Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

DHA YURT; ÇANAKKALE BOĞAZINDA GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda, bu sabahtan itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi yüzünden, boğazdaki deniz ulaşımı...

DHA YURT; ÇANAKKALE BOĞAZINDA GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, etkisini artıran yoğun sis yüzünden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda, bu sabahtan itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi yüzünden, boğazdaki deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi.
Boğaza girişi yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Çanakkale Boğazından genel ve detay görüntü.
 Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,