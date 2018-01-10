DHA YURT - Camı kırıp içeri girdi, yakalanınca da "Banka benim" dedi

ADANA'da bir bankanın camını kırıp, içeri giren 20 yaşındaki Hanifi U., suçüstü polislere yakalanınca "Banka benim" dedi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankada meydana geldi. Bir kişinin taşla bankanın camını kırıp, içeri girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bankanın ikinci katında yakaladı. Suçüstü yakalanan ve adının Hanifi U. olduğu öğrenilen şüpheli, polislere "Banka benim. Geçtim, oturdum masama" dedi. Olayı tek başına yaptığını belirten Hanifi U., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde evinden yürüyerek bankaya gelip, taşla camını kırdığını, amacının ise hırsızlık olmadığını anlattı. Gözaltına alınan Hanifi U., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bankada yapılan incelemede ise herhangi bir çalınan eşyaya rastlanmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Bankanın önündeki polislerden görüntü

- Bankaya giren polislerden görüntü

- Bankanın içinde eli fenerli polislerden görüntü

- Gözaltına alınan Hanifi U.'dan görüntü

- Hanifi U.'nun polis aracında soruları cevaplaması

- Hanifi U.'nun "Banka benim" demesi

- Bankanın kırık camından çıkan polislerden görüntü

- Bankanın camının kırılmasında kullanılan taşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'37" BOYUT: 159 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()