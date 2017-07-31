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CUMHURBAŞKANI ARADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Temmuz Cumartesi günü yaşadığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle bugün saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i arayarak geçmiş olsun dileklerini...

DHA YURT - Büyükerşen ile tartışan kafe sahibinin işletmeleri kapanıyor (3)

CUMHURBAŞKANI ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Temmuz Cumartesi günü yaşadığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle bugün saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada görüşme ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Başkan Büyükerşen’den konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Büyükerşen, Sayın Cumhurbaşkanı’na şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında detaylı bilgi arz etti. Büyükerşen konunun sadece Eskişehir ile sınırlı tutulmaması gerektiğini, şehirlerde gerek hükümet, gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla oluşan rantların, kamu yararı yerine, yasal boşlukları fırsat bilen ve adı kanun dışı çeşitli işlerle anılan grupların eline geçtiğini, bu durumun da şehirlerde başta huzur ve güvenlik olmak üzere ciddi sorunlara yol açtığını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanı, Büyükerşen’den bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi."

Haber: Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR,() 
 

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