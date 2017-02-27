DHA YURT BÜTLENİ - 16

Twitter'da asılsız FETÖ paylaşımı yaptıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, sosyal medyadaki 'Paralel Yapı Deşifre' hesabıyla ilgili yürütülen soruşturmada hesap yöneticisine asılsız paylaşımlar yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Paralel Yapı Deşifre' hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen emekli astsubay 47 yaşındaki M.D. iki hafta önce gözaltına alındı. Twitter hesabından aralarında valiler, bürokratların bulunduğu çok sayıda kişi hakkında iddialarda bulunan M.D. tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında 3 kişinin hesabın yöneticisiyle bağlantı kurarak örgüt üyesi olduğu öne sürdükleri kişiler hakkında asılsız paylaşımlar yaptırılmasını sağladıkları belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit A.K.F., iş adamı A.A. ve memur C.A'yu düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. C.A'nın, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan kişilerin yakınlarını 'Yakınınızı aklayacağım' diyerek 200 bin dolara yakın dolandırdığı iddia edildi. Polis, C.A'nın evinde yaptığı aramada banka dekontları ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir çok kitabını ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Müteahhit A.K.F. adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere seslenerek, "Arkadaşlar biz para verdik para" diye bağırırken, ne demek istediği anlaşılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Evinin damında intihar etti

SAKARYA'da, sosyal medyadaki 'Paralel Yapı Deşifre' hesabıyla ilgili yürütülen soruşturmada, hesap yöneticisine asılsız paylaşımlar yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Paralel Yapı Deşifre' hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen emekli astsubay 47 yaşındaki M.D. iki hafta önce gözaltına alındı. Twitter hesabından aralarında valiler, bürokratların bulunduğu çok sayıda kişi hakkında iddialarda bulunan M.D. tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında 3 kişinin, hesabın yöneticisiyle bağlantı kurarak örgüt üyesi olduğu öne sürdükleri kişiler hakkında asılsız paylaşımlar yaptırılmasını sağladıkları belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit A.K.F., iş adamı A.A. ve memur C.A.'yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. C.A.'nın, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan kişilerin yakınlarını 'Yakınınızı aklayacağım' diyerek 200 bin dolara yakın dolandırdığı iddia edildi. Polis, C.A.'nın evinde yaptığı aramada banka dekontları ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in birçok kitabını ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Müteahhit A.K.F. adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere seslenerek, "Arkadaşlar biz para verdik para" diye bağırırken, ne demek istediği anlaşılmadı.

Görüntü Dökümü

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- Olayın olduğu evin görüntüsü

- Yakınlarının ağlaması

- Ölü bulunan gencin sağlık fotosu

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Öğrenci servisi devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı

KONYA'da otomobilin, öğrenci servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 14'ü öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşıyla gezen Gökhan Kaymak yönetimindeki 42 FDN 91 plakalı otomobil, kavşakta İMKB Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ali Karakaya'nın kullandığı 42 C 0525 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada öğrenci servisinin sürücü Karakaya ve serviste bulunan 1'i ağır 14 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin emniyet kemerlerini takmadığı ileri sürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan Kaymak'ın, yanındaki kız arkadaşının ise kazanın ardından kaçtığı ileri sürüldü. Adeta can pazarının yaşandığı anlar ise yoldan geçen bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralılardan detay (Cep telefonu kamerası)

- Devrilen minibüsün kaldırılması (Cep telefonu kamerası)

- Otomobil sürücüsüne tepki (Cep telefonu kamearası)

- Kaza yapan araçlardan detay

- Görgü tanıkları röp.

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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Anne duasıyla örülen atkılar Hakkari'deki askerlere yollandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Hacer Ergen ve eşi 57 yaşındaki Mehmet Ergen, şehit olan oğulları sözleşmeli Piyade Er Adnan Ergen'in anısına gönüllü kadınlar tarafından örülen 160 atkıyı, çocuklarının görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca 6'ıncı Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderdi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015'te askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, sözleşmeli Piyade Er Adnan Ergen'in de aralarında bulunduğu 16 asker şehit oldu. Seydikemer'in Eşen Mahallesi'ne getirilen Ergen'in cenazesi, 8 Eylül 2015'te, Eşen Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

ERGEN ANISINA DA 160 ATKI ÖRDÜLER

Fethiyeli gönüllü kadınlar, şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin anısına örülen ve geçen 7 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki askerlere gönderilen 160 atkının ardından bu kez de Ergen anısına 160 atkı ördü. Askerlerin soğuktan korunması için örülen atkıların üzerine, askerlere moral vermesi için notlar yazıldı. Atkılar, Fethiye Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantının ardından Ergen'in şehit olduğu sırada görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca 6'ıncı Hudut Tabur Komutanlığı'na gönderildi.

"ATKILARDA ANNE DUASI VAR"

Şehidin annesi Hacer ve babası Mehmet Ergen'in de katıldığı toplantıda konuşan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın eşi Zeynep Çalık, şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin anısına örülen atkıları, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde görev yapan askerlere gönderdiklerini hatırlattı. Bu kez de Adnan Ergen anısına örülen atkıları görev yaptığı birliğe göndermek üzere toplandıklarını belirten Çalık, "Şehidimizin anne babası ve atkıların örülmesinde emeği geçen kadınlarımız burada. Atkıları dualarımızla birlikte şehidimizin görev yaptığı birliğe gönderiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımızla, atkıların dağıtılmasında bizlere yardımcı olan komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Fethiye'de yüzlerce kadın vatan sevgisiyle, anne duasıyla bu atkıları ördü. Allah askerlerimizi korusun, onlara güç versin" dedi.

"ASKERLER İÇİN DUA EDİYORUZ"

Şehit annesi Hacer ve babası Mehmet Ergen ise atkıların örülmesinde emeği geçen gönüllü kadınlara teşekkür etti. Acılı anne baba, tüm askerler için dua ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atkılardan görüntü

- Atkıların kutulara konulması

- Şehit anne ve babasından görüntü

- Anne, baba ve gönüllü kadınlardan görüntü

- Zeynep Çalık ile röp.

- Şehit babası Mehmet Ergen ve annesi Hacer Ergen ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

KARABÜK'ün Salmanlar Köyü'nde yamaçtaki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, 4 gün sonra AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Yorulmaz'ın geçen Cuma günü sürüden ayrılan 16 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Sebahattin Yorulmaz ile oğlu Sezai Yorulmaz'ın kurtarmaya çalıştığı keçilerden 2'si yamaçtan düştü. Keçilerden biri telef olurken, ayağı kırılan diğer hayvan ise kesildi. Yardım talebi üzerine AFAD ekipleri keçileri kurtarmak için dün öğle saatlerinde çalışma başlattı. AFAD ekibi halatlarla ulaştığı keçilerden birini kurtardı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün devam edildi. Birbirine eklenen metal ve ahşap iki merdive yardımıyla kayalıklara çıkan ekipler, 6 keçiyi halat yardımıyla aşağıya indirdi. Diğer 7 keçi ise yamacın yukarısına doğur gitmeleri sağlanarak kurtarıldı. Kurtarılan keçilerden gebe olan 2'si doğum yaptı. Yavru keçiler mandıraya götürüldü. Kurtarma çalışmalarının sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Sezai Yorulmaz, "Hamile keçilerim iyi ki kayalıklarda doğum yapmadı. Yapmış olsalardı yavrular şimdi hayatta değildi. Küçükken sevimliler ama büyüyünce böyle kayalıklarda uğraştırıyorlar. Bu da işin cilvesi, tadı tuzu. Özellikle AFAD ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir mücadele gösterdiler. Hayatları pahasına çalıştılar. Onlar olmasaydı keçilerim kayalıklardan tek tek atlayarak telef olurdu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Keçilerin halatlar yardımıyla aşağıya indirilmesi

-Diğer keçilerin yamacın yukarıya gitmelerinin sağlanması

-Hayvan sahibi Sezai Yorulmaz’ın kurtarma çalışmalarını izlemesi

-Kurtarılan keçiler ve yavru keçinin görüntüsü

-Sezai Yorulmaz’ın yavru keçisini taşıması ve konuşması

-2 yavru keçinin görüntüsü

-Sezai Yorulmaz 2 yavru keçi ve AFAD ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()