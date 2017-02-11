DHA YURT BÜTLENİ - 16

Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz (3)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, toplam maliyeti 731 milyon 901 bin olan 67 tesisin toplu açılış törenine katıldı. 10 bin kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine Başbakan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Ak Parti Antalya milletvekilleri de katıldı. Açılış 10 bin kişilik spor salonu dolarken, vatandaşlar dağıtılan 'evet' kitapçığını okudu. Yoğun güvenlik önlemi altında içeriye alınan vatandaşlar, Türk bayraklarını sallayarak sloganlarla coşku yarattı. Öte yandan emniyet ekipleri, salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Salondan yaklaşık 500 metre ötedeki yeraltı çöp konteynırlarının bile kaynakla kapatıldığı gözlendi.

'BAŞKENTİ ANTALYA'YA MI TAŞISAK' ESPRİSİ

Başbakan Binali Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmaya, 'evet' diye başladı. Kendisinden önce kürsüde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yatırımları anlattığını belirterek "Başkenti Antalya'ya taşısak mı diye düşündüm ama sonra laf söz ederler diye vazgeçtim" dedi. Millete hizmet yolunda yeni bir adım attıklarını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Antalya'ya faydalar sağlayacak yatırımları açıyoruz. Dünyanın gözde şehirlerinden Antalya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Dün Aksaray'da açılışlar yaptık. Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Türkiye'yi yeniliyoruz, Türkiye'nin geleceği olan yollar, köprüler, havalimanları okullar, adalet sarayları, üniversiteler, daha neler neler. Her şey millet için, her şey Türkiye için."

'AĞANIN ELİ TUTULMAZ

Milletin Ak Parti'ye tek başına iş başına dediği günden bu yana Antalya'ya 18 milyar yatırım sağladıklarını beliterek, şöyle devam etti:

"Helali hoş olsun, Antalya daha fazlasını hak ediyor. 8600 yeni derslik, 18 hastane, 15 baraj, 82 taşkın koruma dere ıslahı, 288 kilometre bölünmüş yol yaptık. 148 milyon fidan diktik. 2006 yılında doğalgazı Antalya ile buluşturduk. Alanya'ya üniversite kurduk. Dışişleri bakanımız 5 üniversite daha kurulacağını söyledi. Ağanın eli tutulmaz. 33 bin kişilik stadı hizmeti açtık. 10 baraj daha yapacağız. Antalya'yı Burdur'a ve Denizli'ye bölünmüş yolarla bağladık. Milleti, gönülleri birleştirdik. 1500 yataklı şehir hastanesini Antalya'ya kazandıracağız. Güneş enerji santralleriyle ücretsiz elektrik veriyoruz. Sizler için dağları delip Çubuk Beli'ni de yapacağız. Batı Çevre Yolu'nun temelini de biz atmıştık, açmak bize nasip oldu. Yeter mi Antalya?

Salondan yükselen 'Hayır' sesine gülümseyen Başbakan Yıldırım, "Neden evet demiyorsunuz. Zaman evet zamanı. Antalya- Alanya otoyolunu da yapacağız. Hızlı trenle Antalya'yı Konya'ya bağlayacağız. Teknolojiyi kullanan akıllı kente kavuşturacağız. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en fazla 5 yıldızlı otelini sahip ikinci şehir. Turizmin yüzde 64 burada gerçekleşiyor. İşimiz hizmet, gücümüz millet. siz arkamızda olduğunuz sürece sizler için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN'

Başbakan Yıldırım, milletin 15 Temmuz'da alçak FETÖ'ye ders verdiğini söyledi. Yıldırım, "Demokrasiyi, istikbalimizi kurtardınız. Demokrasi nöbetlerinde yürekler bir attı. Demokrasimizi istikrarımızı teminat altına alacak bir referandum arefesindeyiz. Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Artık söz de karar da sizin. Açılışını yaptığımız hizmetler ve eserler ülkemize hediye olması için Rabbime şükür ediyorum. Uğurlu olsun. 780 bin kilometrekare hizmetler hız kesmeden devam edecek" şeklinde konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da birçok yatırımın Başbakan'ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde yapıldığını söyledi. "Antalya'da duble yollar varsa sizin desteğiniz sayesinde olmuştur" diye devam eden Çavuşoğlu, "Siz başbakan olduktan sonra yatırımların daha fazla programa alındığını gördük. Antalya yatırımlarla adeta şantiye gibi. Bu millet size yolların kral diyor. Siz yolların kralı ve mimarısınız" dedi.

BAKAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bu yatırımlarının Ak Parti hükümetlerinin yatırım hamlesinin örneği olduğunu aktardı. Bakan Kılıç, "Önümüzdeki yıllar 'evet'le birlikte birçok yatırımı hayata geçireceğiz. 15 Temmuz'da FETÖ istikrarsızlık sağlamak istedi. Karanlık gece 16 Temmuz'da aydınlığa döndü. Milletimiz bizimle birleşerek bu darbeyi bertaraf etti. Farklı sıkıntılar olur diye çalışmalar yaptılar ama başaramadılar" diye konuştu.

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kentin her noktasına hizmet götürmeyi amaç edindiklerini söyledi. Dünyanın gözünde Antalya'nın Türkiye olarak algılandığını belirten Karaloğlu, "Şehrimiz 750 milyon liralık yatırım yapabilecek güçtedir. Antalya hizmetlerden payını almaktadır" dedi.

BAŞKAN MENDERES TÜREL

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şehirlerin karakterlerini belediye başkanlarının belirlediğini söyledi. Birinci görevlerinin insanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Türel, ikinci görevlerinin şehre kimlik kazandırmak olduğunu vurguladı. Türel, "Vizyon belediyecilik dönemi başladı. Antalya artık Türkiye demektir. Türkiye'nin konaklama kapasitesinin yarısı Antalya'dadır. İlimiz konaklama konunda İtalya ile yarışıyor" dedi. 600'den fazla engelliye hizmet verdiklerini aktaran Başkan Türel, sosyal hizmetlere de ağırlık verdiklerini kaydetti.

Türel, kadınlara ayrımcılık yaparak kadınlar plajı açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"3 tane daha kadınlar plajı yapacağız. Yurt yapımına öncelik veriyoruz. İhtiyaç olan öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Antalyaspor'umuza çok güzel bir tesis kazandırdık. Şimdi Alanyaspor'a da bir tesis kazandıracağız. Turizmi çeşitlendirip 12 aya yayacağız. Hizmet binamızı 75 milyon yatırımla tamamladık. Şehrimizi hem düzenli hem de karakterli hale getireceğiz. Bütçe performansı açısından Türkiye'de üçüncüyüz. 2,5 yılda 2 trilyonluk yatırım yaptık. Mavi bayrak açısından dünya birincisiyiz."

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Tünektepe teleferiğe ve Batı Çevre Yolu'na canlı bağlantı sağlayarak açılışlarını gerçekleştirdi. Yıldırım açılışlar için diğer katılımcılarla birlikte kurdele kesti. Toplu açılışı yapılan 67 yer arasında 10 bin kişilik spor salonu, Batı Çevre Yolu, Tünektepe'deki teleferik, Bölge Adliye Mahkemesi, katlı kavşaklar gibi farklı kamu kurumlarının yatırımları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondaki bayraklı coşku

- Salondaki vatandaşlardan detay

- Başbakan'ın salona girişi

- Başbakan'ın karanfil dağıtması

- Başbakan'ın boynuna Antalyaspor atkısı asılması

- Başbakan'ın kürsüde selamlaması

- İstiklal marşı

- Detay görüntüler

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz (4)

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'Nİ AÇTI

Kapalı spor salonundaki toplu açılış töreninde 67 tesisin açılışını gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, buradaki törenin ardından yeni inşa edilen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) binasına geldi. Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, çok sayıda üst düzey yargı mensubu ile hakim ve savcıların katıldığı törenle Antalya BAM binasının açılış kurdelesini kesti.

Antalya istinaf mahkemesi veya bölge adliye mahkemesinin açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah bu güzel mekan güzel, adil, hızlı yargılamanın merkezi olur. Adalet mülkün temelidir diye bir söz var her yerde asılı. Hakikaten adalet olmayan yerde dirayet, huzur, barış olmaz. İnsanların herhangi bir şekilde yüreğinin soğuması, suçluların cezasını görmesiyle doğru orantılıdır" dedi.

İstinaf mahkemelerinin Türk yargı tarihinde bir reform, çok büyük bir dönüşüm olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Birinci derece yargı ile yüksek yargı arasında böyle bir mekanizmanın kurulmuş olması davaların Yargıtay ve Danıştay'a gitmesi ve oralarda dosyaların birikmesinin önüne geçiyor. Onu için bu karar eminim ki birkaç sene içinde ülkemizde davalarda vatandaşın beklediği sonucu verecektir" diye konuştu.

Binali Yıldırım, ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişiminde başta milletimiz olmak üzere herkesin çok büyük gayret verdiğinden de bahsederek, "Ama orada yargının ortaya koyduğu kararlı duruştur. Darbenin ilerlediği saatlerde başsavcılarımız hemen görev başı yapmış ve alçak darbecileri birer birer tutuklamıştır. Bu da Türk yargısının Türkiye'nin istiklali ve istikbaline ne kadar önem verdiğinin göstergesidir" diyerek teşekkür etti.

Konuşmasının ardından kurdele kesiminde 'Evet' esprisi de yaşandı. Kurdeleyi kesmeden önce yargı mensuplarına 'Evet hazır mıyız' diye soran Başbakan Yıldırım'a, düşük sesle 'evet' yanıtı verilince Yıldırım gülerek, "Evet cevabı duymadım az duydum" diyerek kurdeleyi kesti. Yıldırım, basına kapalı olarak Antalya BAM binasını gezdikten sonra yargı mensuplarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başbakan Binali Yıldırım'ın otobüsle adliyeye gelişi

- Yargı mensuplarınca karşılanması

- Bakan Bekir Bozdağ'ın konuşması

- Başbakan Binali Yıldırım konuşması

- Kurdele kesilmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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PÜLÜMÜR' DE ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALANDI,1 TERÖRİST ÖLÜ ,1 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi Kızılmescit mevkiinde devam eden operasyonlarda çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. 1 teröristin öldürüldüğü çatışmalarda, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Tunceli Valisi Osman Kaymak, Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerleri ziyaret etti.

Pülümür Kızılmescit bölgesinde güvenlik güçlerinin 3 günden beri sürdürdükleri operasyonlar kapsamında dün PKK'lıların kış üstlenmesi olarak kullandıkları birçok sığınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat (JÖH) birliklerinin katıldığı operasyonda, Kızılmescit bölgesinde PKK'lıların kış üstlenmesi için kullandıkları sığınakların tespit edilmesinden sonra bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. JÖH birlikleri Kızılmescit bölgesindeki PKK sığınaklarına operasyon düzenleyince PKK'lılar, operasyonu fark edince sığınakları terk ederek bölgeden farklı istikametlere kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak JÖH birliklerinin dedektör köpekleriyle sürdürdüğü izler sayesinde 2 PKK'lı terörist, kullanılmayan eski krom madenindeki bir koynteynırın içinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine buraya operasyon düzenlendi. Krom madeni bölgesindeki kontenyer içinde gizlenen 2 PKK'lının teslim olması yönünde yapılan çağrılar sonrası bir terörist, kontenyer içinde aniden çıkarak elindeki el bombasını askerlerin üzerine attı. El bombasının patlaması sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterlerle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınıdı.

Bölgedeki diğer birliklerin desteğiyle konteynır içindeki 2 teröristten biri ölü, diğeri ise yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı ele geçirilen PKK'lı terörist, tedavi edilmek üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilirken hastanede jandarma ve polis ekipleri yaralı teröristi hemen sorguya aldı ve kaçan diğer teröristlerin yerlerinin tespit edilmesi için başlattığı sorgu sürüyor. Çatışma bölgesine gönderilen çok sayıda jandarma özel harekat timi ile kaçan diğer teröristlerin yakalanması için operasyon geniş bir alana yayıldı.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı Tunceli Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret eden Vali Osman Kaymak, hastane çıkışında çatışmayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Vali Kaymak, "Pülümür Kızılmescit bölgesinde eski bir maden ocağındaki bir konteynır içinde teröristlerin olduğu değerlendirilerek bölgeye jandarma timleri sevkedilmiş olup, teröristlerin dışarı çıkması için anons yapılmış. Ancak konteynır içinde bulunan iki teröristten birinin dışarı çıkarak elindeki el bombasını güvenlik güçlerinin üzerine atması sonucu 3 askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz bölgeden hızla hastaneye intikal ettirilerek tedavilerine başlanmıştır. Şu an askerlerimizin tedavilerine devam ediliyor, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma sırasında bir terörist olay yerinde öldürülmüş, 1 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Vali Osman Kaymak, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntü

-Hastane acil servisi önündeki haraketlilik

-Anbulansaların gelmesi

-Bölgeye güvenlik için gelen asker ve polisler

-Ambulans ile hastaneye getirilen yaralı asker

-Alınan güvenlik önlemleri

-Yaralı askerlerin ambulanstan indirilmesi sedye ile acil servise alınması

-Vali Osman Kaymak'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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GAZİANTEP'TE, 9 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun tutuklandığı,11'ine ise adli kontrol uygulandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 20 şüpheliden 9’u sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır."

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()

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ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCIYI ARKADAŞI GÖRÜNTÜLEDİ

Erzincan'daki Tatlısu Mağaçur Vadisinde tırmanış yapan dağcılardan biri çığ altında kaldı. Metrelerce sürüklenen dağcıyı, bir başka arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, bir grup arkadaşı ile birlikte Ernzincan'da Tatlısu Mağaçur Vadisine tırnamışa gitti. Tırmanışın ardından kontrollü şekilde deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki vadiden indikleri sırada büyük bir çığın geldiğini fark ettiler. Grupta bulunan dağcılardan biri cep telefonu ile çığ anınını görüntülemeye başladı. Bu sırada gruptan bir arkadaşlarının da çığ altında kalışı görüntüye girdi. Metrelerce sürüklendikten sonra çığ altından yara almadan çıkan dağcıya arkadaşları "İyi misin?" diye seslendiler. Arkadaşlarının 'Şükür kurtulduk" demeleri üzerine dağcılar rahat bir nefes aldı.

Dağcı Mustafa Tekin, Önümüzde çığ akmaya başladı. Bu sırada biraz yukarı bölümde arkadaşlarımızdan birinin çığ altında kalışına tanık olduk. Ama mucize kabilinden arkadaşımız çığ altından kurtulmayı başardı. Aslında hepimiz büyük bir kaza atlattık. Daha sonra topluca dağdan sağ salim indik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dağcıların inişleri

- Çığ akmaya bışlıyor

- Dağcının çığ altında kalışı

- Arkadaşlarının seslenmesi

Haber- Kamera: ERZURUM, ()

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MHP’nin 'referandum toplantısı' Konya’da başladı (2)

HAYIRCI MİLLETVEKİLLERİNE DİSİPLİN YOLU MU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bugün düzenlenen toplantıların sona ermesinin ardından açıklamada bulundu. Karakaya, bugün iki oturumun gerçekleştiğini, güncel süreçle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını, konunun uzmanı komisyonda çalışanların, bilgilendirmede bulunduğunu söyledi. Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de süreçle ilgili ipuçları verdiğini ifade etti. Karakaya referandum kampanyası çalışmaların önce teşkilat içinde sonra kamuoyuna yönelik olacağını belirtti.

Hayırcı milletvekillerin durumuyla ilgili de açıklama yapan Karakaya, şunu söyledi:

"Şu an da MHP 'Evet' kampanyası yürütüyor. Bu 'Evet' kampanyası yürütülürken, bazı milletvekilleri başka partilerle bir araya gelerek, hatta arayış içerisine girerek kurumsal yapı içerisinde ayrı bir baş çekip bir kampanya yürütmesi, bunun siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla, disiplinle, bağdaşacak hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla bizim açımızdan bugünden itibaren bu tarz bir girişimin affedilecek bir tarafı da söz konusu değil. Herhalde gerekli disiplin işlemleri yapılır diye düşünüyoruz. 'Hayır' kampanyası yürütmelerinin bir etkisinin olacağını da düşünmüyorum. MHP, vatan, millet, Türklük için, Türklüğün bekası için 'Evet' diyor. Dolayısıyla MHP’yi bir partiye, bir şahsa destek vermek gibi algılama ve algılatma çalışmaları şu an itibariyle etkisini yitirdi. Çünkü Türkiye zor durumda."

AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANINA DESTEK VERMİYORUZ

Karakaya, "Bize 'eskiden cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hep karşı duruyordunuz. Bugün niye destek veriyorsunuz?' diye soruyorlar. Bir defa bu soru değil. Biz MHP olarak, ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermiyoruz. Yaptığımız şeyi destek olarak yorumlayan, yorumlayabilir. Onlar kendi taktirleridir."dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN ANAYASAYI ÇİĞNEDİĞİ GÖRÜNÜMÜNÜ ORTADAN KALDIRMANIN DERDİNDEYİZ

Karakaya, MHP'nin ülkenin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak hareket ettiğini ifade ederek "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin savrulduğu yeri dikkate alarak, 3 terör örgütüyle ciddi bir şekilde bir mücadelenin yapıldığı bir ortamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın her gün Anayasayı çiğnediği ve hukukun üstünlüğüne riayet edilmediği bir görünümü (Sırf hükümet sistemindeki çarpıklıktan dolayı) ortadan kaldırmanın derdindeyiz. Bunu belki, bugün anlamayanlar, ilerde anlayacaklar. MHP’nin kaderi de hep böyle. O anda değil de, daha sonradan anlaşılıyor. Söylenenler, bizim için yapılan bu ithamlar kabul edeceğimiz şeyler değil. Onun için onlara da takılacak değiliz. MHP olarak bizim, bu ülke için yeminimiz var dedik. O yeminden de vazgeçemeyiz. Onun için de evet diyeceğimizi söylüyoruz."diye konuştu.

Anayasa değişikliğine daha önce niçin karşı olduklarını da açıklayan Karakaya, şunları söyledi:

"Dün HDP ile Anayasa taslağı hazırlıyorlardı. Dünkü, hazırlanan Anayasa taslağında federasyon, özerklik vardı. Oralara gidiş vardı. Ülkeyi bölecek, parçalayacak girişimler vardı. Onun için karşıydık. Bugün terörle bir mücadele var. Bugünde aynı şey yapılmaya kalkışılsın yine aynı tepkiyi gösteririz. Dolayısıyla biz kişiler üzerinde, yada olayları ülkenin geleceğini kişiler ve partiler üzerinden değerlendirmiyoruz. Biz izlenen politikalar üzerinden değerlendiriyoruz. Bugün PKK ile terör örgütlerle mücadele ediliyor. Biz de hükümetin arkasındayız. Eğer tekrar müzakereye yarın sabah dönsünler, yarın sabah yine bizi karşılarında bulurlar."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise toplantının ardından otelin lobisinin özel bölümünde milletvekilleri ve partilileriyle sohbet etti. Partilileriyle yakından ilgilenen Bahçeli, röportaj yaptığı bir derginin kapak fotoğrafı içinde kırmızı koltuğa oturdu.

Görüntü Dökümü

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- Bahçeli'den detay

- Partililerden detay

- Bahçeli'nin partililerle sohbeti, kırmızı koltuğa oturması

- Mevlüt Karakaya röp.

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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