DHA YURT BÜTLENİ - 16

Bağcığını bağlamak için durdu, ayak bileği aracın tekerlekleri altında kaldı

İzmir'in Balçova ilçesinde, annesi ile birlikte yol kenarından yürüyen 10 yaşındaki Akif Konuksever, ayakkabısının bağcığını bağlamak için durduğu sırada, kavşaktan dönen bir otomobil sol bileğinin üzerinden geçti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda bileği aracın tekerleklerinin altında kalan Akif'in götürüldüğü Dokuz Eylül Hastanesi'nde sol bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırıldığı anlaşıldı. Annesi Elif Konuksever, olaydan sonra durmayıp yoluna devam eden aracın tespit edilip bulunmasını istedi.

Olay, geçen Cumartesi, saat 14.20 sıralarında, Dalya Sokak'ta meydana geldi. Annesinin arkasından karşıdan karşıya geçen Akif, ayakkabısının bağcığını bağlamak için yolun kenarında durdu. Yerde bağcığını bağladığı sırada virajdan dönen bir otomobil, Akif'in yanından geçerken sol ayak bileğini ezdi. Anne Elif Konuksever, oğlunun çığlıklarını duyduktan sonra arkasını dönerek olayın farkına vardı. Araç, olay yerinden uzaklaşırken Akif, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayeneler sonucunda bileğinde kırık olmadığı söylenen Akif, evine gönderildi. Ancak oğlunun evde ağrıdan duramaması üzerine annesi, pazartesi günü tekrar hastaneye gitti. Yeniden muayene edilen Akif'in sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırıldığı tespit edildi. Doktorlar, Akif'in ayağını alçıya alarak, çekilecek film sonucunda ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.

'SÜRÜCÜ DURUP, NE OLDUĞUNU SORMADI'

Öte yandan güvenlik kameralarına da yansıyan olayda durmadan yoluna devam eden sürücünün bulunmasını isteyen Elif Konuksever, şöyle dedi:

"Karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol ettim, araç yoktu. Yolu geçtikten sonra karşıya geçtim ve çocuk elimi bıraktı. Zaten bir iki adım sonra kaldırıma çıkacaktık. Oğlumun çığlığı ile arkamı döndüm. Oğlum savrulmuş bir vaziyette yere düşmüş, ağlıyordu. 'Ne oldu, düştün mü?' diye sordum, 'Hayır araba ezdi' dedi. Kafamı çevirdiğimde beyaz bir araba geçti, gitti. Plakasını okuyamadım. Çocuğun çığlığı, etrafımızda toplananlar, bizim yaşadıklarımızın hiçbiri sürücünün dikkatini çekmedi ve durmadı. 'Bir şeyi var mı' diye sormadı, biz buna çok üzüldük. Film çekilecek, sonuca göre belki de ameliyat olması gerekebilir. Hastanede şişlik ve morluk olduğu için geçici alçıya alındı, sonra çıkarılıp gerçek alçıya alındı. Hastanede ne kadar kalacağı hala belli değil. Film sonucuna göre ameliyata alınıp alınamayacağı belirlenecek. Kırılan kemik bilek ve topuk arasında bulunan büyüme kemiklerinden biriymiş, riskli bir yermiş. Bir haftadır okula gitmiyor. Sınav dönemi okulundan ve derlerden uzak kaldı. Psikolojisini de etkiledi. Biz de çok üzgünüz. Sürücüden bir haber yok, izini bulamadık. Vicdani olarak en azından, bir özür dilese bizi rahatlatırdı, iyi olurdu. İnsanın bir hayvana çarpınca bile vicdanı sızlıyor. Alıp onu kurtarmaya çalışıyor. 10 yaşında masum bir çocuğa çarptı. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Orası viraj ve karşıdan karşıya geçen yayaların öncelikliği var."

Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı



Hatay'ın İskenderun ilçesinde Birol Onat, gece yarısı sokakta kafasındaki poşetle çaresiz bekleyen yavru kediyi kurtardı.

Çay Mahallesi Mursaloğlu Lisesi önünde kafasına poşet olan ve hareket edemeyerek yolun ortasında bekleyen kedi, otomobiliyle yoldan geçen Birol Onat'ın dikkatini çekti. Aracını park eden Onat, çaresiz kedinin başındaki poşeti çıkarırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Onat'ın kafasındaki poşeti çıkarması üzerine yavru kedi koşarak uzaklaştı.

Belen'e tarih turu



Doğal güzelliği ve 500 yıllı aşkın tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hatay'ın Belen ilçesine, 'tarihi yapılar' turu gerçekleştirildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı faaliyet gösteren seyahat acentelerinin sahipleri, Belediye Başkanı İbrahim Gül'ü makamında ziyaret etti. Belen'in gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi güzelliklerinin tanıtımını yapan Belediye Başkanı İbrahim Gül, yaptığı görüşmelerin ardından Hatay'a gelen turistlerin ilçelerine uğramaları adına, yapılabilecek çalışmalar üzerine turizmcilerle istişarede bulundu.

500 yılı aşkın tarihi kervansaray ve diğer tarihi mekanlar, turizmcilerden tam not aldı. Turizmciler, küçük dokunuşlarla Belen'de güzel işler çıkarabileceklerini ve bu alanların bir an önce turizme kazandırılması için yetkililerin gerekli çalışmaları başlatmaları gerektiğini ifade etti.

Hatay'ın turizm çeşitliliği açısından çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan turizmciler, deniz-kum-güneş üçlemesi, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilde tarih, kültür, doğa, sağlık, kış ve yaz turizmi gibi çok alternatiflerin değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence



Antalya Belek'teki The Land of Legends'te kurulan 'Yılbaşı Köyü' birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. Dev noel ağacının yer aldığı köyde, suni kar yağdırılıyor, lazer ve ışık gösterileri ile akrobasi şovlar yapılıyor.

Rixos Oteller Grubu tarafından hayata geçirilen The Land of Legends, yılbaşı etkinliklerine hız verdi. Girişin ücretsiz olduğu merkezde kurulan 'Yılbaşı Köyü'nü gezenler, farklı markaların ürettiği sokak lezzetlerinin tadına bakıyor, hediyelik eşya alışverişi yapıyor. Çarşının ortasına konulan 20 metre uzunluğundaki noel ağacında ise 6 binin üzerinde süs bulunuyor. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ağaca büyük ilgi gösteriyor. Yılbaşı günü de dahil her gün 16.30 ile 18.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinlikleri, yerli ve yabancı turistler keyifle izliyor.

Yılbaşı eğlenceleri bunlarla da sınırlı değil. Lazer gösterisiyle farklı bir atmosfere bürünen Yılbaşı Köyü'nde, kar makineleri suni kar yağdırıyor. Suni kar altında en fazla eğlenenler ise çocuklar oluyor. Çocuklar suni kar parçalarını yakalamak için birbiriyle yarışıyor.

Müzik ve dans gösterilerinin sunulduğu köyde fıskiyeli havuzdaki ışık şov ise izleyenlere eşsiz bir ortam sunuyor.

The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Yılbaşının ışıl ışıl olması için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen turistleri evinde hissettirmek, yılbaşı atmosferini yaşatmak için çalışıyoruz. Yılbaşı köyümüzün meydanında bulunan noel ağacımızın çevresindeki eğlence devam edecek" dedi.

