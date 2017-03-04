DHA YURT BÜTLENİ - 13

Ak Partili Şahin: Binali Bey, belki Cumhurbaşkanı Yardımcılarından biri olur

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur" dedi.

Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde bir çay bahçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "'Hayır' diyerek Binali Yıldırım’ı koruyoruz, koltuğunu korusun istiyoruz" şeklinde yaptığı konuşmasını hatırlatarak şöyle dedi:

"Bir defa Binali beyin koltuk merakı yok. İnşallah bu anayasa değişikliği halkımızın onayından geçtiğinde Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur. Bilemem. Bu sayın Cumhurbaşkanının bileceği bir iştir. Ama, 'Biz Binali beyin koltuğunu korumak için 'hayır' diyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu’na katılmıyorum. Aslında o kendi koltuğunu korumak için buna ‘hayır’ diyor."

Şahin, cep telefonunun hoparlörünü açıp CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin "Önümüze bir referandum, başkanlık sistemi gelirse, Recep Tayyip Erdoğan 6 kez yendiği bu yönetimi yine yenecektir" şeklindeki konuşmasını salondakilere dinleterek, "Sayın Kılıçdaroğlu bu referandumda ‘hayır’ oylarının ‘evet’ oylarından fazla çıkması halinde koltuğunu kurtarabileceğini zannediyor. Yoksa bu modelin Cumhuriyeti ortadan kaldıracağını, Türkiye’ye kötü sonuçlar vereceğine inandığı için değil. Sadece eğer bir kez daha Tayyip Erdoğan karşısında 7’nci kez mağlup olursa siyasi hayatının biteceğini görüyor. Bunu söyleyemiyor. 'Binali beyin koltuğunu korumak için ben ‘hayır’ diyeceğim' diyor."

Şahin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya programını iptal etmesiyle ilgili ise "Deniz Baykal Türkiye’den 2 bakana izin verilmemesini protesto etmek amacıyla orada yapacağı toplantıyı iptal etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz, bu onurlu davranışı için. Bu mesele artık devlet meselesi, vatan meselesi, ülke meselesi haline gelmiştir. Sana ne oluyor ey Almanya, ey Batı? Asıl tepkiyi, asıl dersi Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız verecektir. Onların da onuruna dokunmuştur bu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlardan detay

-Mehmet Ali Şahin’in konuşması

Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Oto yıkamacıyı satın alıp, NATO boru hattından yakıt çaldılar

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olanlar polise haber verirken, işyerinde yapılan kazı ile NATO boru hattından akaryakıt çalındığı tespit edildi. İşyerinde depolanan yakıt tankere aktarıldı. Polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olan vatandaşlar polise haber verdi. Polis işyerine girdiğinde zeminin kazılarak NATO boru hattına ulaşıldığını, hattan yakıt çalındığını gördü. İçeride bulunan tanka akaryakıtın depolandığı tespit edilerek yetkililere haber verildi. Cadde trafiğe kapatılırken, oto yıkamacıda bulunan tanka depolanan akaryakıt tankere aktarımı yapıldı.

Polis, oto yıkamacıyı satın alan ve kendisine yardımcı olan bir kişinin kimliklerini belirledi. İşyerinde bulunan bir motosiklete ise el konuldu. Hattan ne kadar yakıt çalındığının tespit edilmeye çalışalacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşyerinden görüntüler

-Tankerin işyerine yanaşması

-Ekiplerden görüntü

-Caddeden görüntü

Haber: HABER-KAMERA: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu

KARAMAN'da 20 yaşındaki Mehmet Başaran kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay saat 16.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 yaşındaki Mehmet Başaran kaldırımda yürürken bir kişi yanına yaklaşarak bacaklarına doğru tabanca ile ateş etti. Sol bacağından yaralanan Başaran kanlar içerisinde yerde kalırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganı tanımadığını ileri süren Başaran çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan silahlı şahsın eşkalini alan polis yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı Başaran'ın ambulansla hastaneye getirilmesi

-Sedye üzerinde acil servise alınması

-Hastaneden detay görüntü

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, ())

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Kumluca'da muhtarlar yarıştı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Kum Enduro Yarışları öncesi muhtarlar bisiklet yarışı yapıldı.

Kumluca Motor Sporları Derneği ve Muhtarlar Derneği'nin Kumluca Belediyesi desteğiyle düzenlediği Türkiye'nin ilk Kum Enduro Yarışları başladı. Yarışlar öncesi mahalle muhtarları arasında bisiklet yarışı yapıldı.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, ilk kez düzenlenen yarışlara Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığını söyledi.

Muhtarlar arasında yapılan bisiklet yarışmasında Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ramazan Nacakçı birinci, Göksu Mahalle Muhtarı İsmail Değer ikinci ve Merkez Mahalle Muhtarı Serkan Ersoy ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren muhtarlara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer tarafından kupa ve Türk bayrağı verildi.

Daha sonra Kum Enduro Yarışları kapsamında sporcuların parkuru tanımaları ve sıralama amacıyla 10'ar dakikalık turlar gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhtarlardan görüntü

- Muhtarların bisiklet yarışmasından görüntüler

- Sıralama turlarından

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()