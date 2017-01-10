DHA YURT BÜTENİ-2

1)ERMENEK'TE YANGIN 3 ÖLÜ



KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde belirlenemeyen nedenle altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çıkan yangında, tavanın çökmesi sonucu çocuklarını kurtarmak için giren baba ve iki kızı enkaz altında kalarak can verdi. Yangının 3 eve daha sıçraması sonucu alevler güçlükle söndürüldü. Olay, saat 05.00 sıralarında Ermenek İlçesi Gülpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Ermenek Belediyesi'nde işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Kemal Sağlam'ın, altı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evin birinci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken durumu fark eden Kemal Sağlam, müdahale etmek için dışarı çıktı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Kemal Sağlam, evde bulunan kızları 19 yaşındaki Zeynep ve 9 yaşındaki Ebru Sağlam'ı kurtarmak için içeri girdi. Alevlere dayanamayan toprak ve ahşaptan olan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve iki kızı yaşamını yetirdi. Sokakların dar ve karla kaplı olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada alevler bitişiğindeki 2 iki eve daha sıçradı. Alevler güçlüklü kontrol altına alınırken, baba ve iki kızının en kaz altında kalan cesetlerinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

Kemal Sağlam'ın eşi Ayşe Sağlam'ın 1 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kızları Zeynep’in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru’nun da 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Alevlerden detay



- İtfaiyenin müdahalesi



- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN )



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2)İNEGÖL'DE 185 YILLIK TARİHİ BİNA YANDI



BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde 4 işyerinin bulunduğu 185 yıllık tarihi binada kafeteryadan çıkan yangında kül oldu. İnegöl'ün tarihi yerlerinden İshakpaşa Camisi ve Külliyesi ile 2013 yılındaki büyük yangında alevlere teslim olan tarihi Cafer Paşa Han’ın karşısında bulunan, 185 yıllık tarihi binada yangın çıktı. Binanın ikinci katındaki kafede saat 04.00 henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede ahşap binayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat müdahale ettiği yangında kafe ile birlikte binadaki 43 işyeri küle döndükten sonra yangın söndürülebildi. Tarihi ahşap bina küle dönerken, alevlerin bitişikteki banka şubesine sıçramaması için büyük çaba gösterildi.

Soruşturma başlatılırken, yangının çıkış araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Bina nın alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () -

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3)FIRAT KALKANI'NDA 367 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 19 TERÖRİST ÖLÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 19 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 140 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Suflaniyah’tabulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 top monteli araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 1 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP/

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4)ADANA MERKEZLİ 7 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI

ADANA merkezli 7 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 7 ilde 57 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 1000 polisin katıldığı operasyonda, polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat timleri demir kapıları kırarak girdiği yerlerde, uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerle arama yapıldı.



Toplam 57 adreste arama yapan ekipler, 40 kişiyi gözaltına alırken, 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.



Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin aynı gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan polis araçları



- Zırhlı polis aracının operasyon noktasına gidişi



- Baskın yapılacak adresin önündeki polisler



- Polislerin eve girişi



- Çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik alan polisler



- Detektör köpeğin eve girişi



- Şüpheli şahsın otomobilde arama yapan polisler



- Gözaltına alınan bir şüphelinin evinden çıkartılıp polis aracını bindirilmesi



- Havadaki polis helikopterinden görüntü



- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

SÜRE: 04'28" BOYUT: 323 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()