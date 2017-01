DHA YURT - Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (2)

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (2)

YAKINLARINDAN İHMAL İDDİASI

Burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren ve 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kübra Özürberk'in cenazesi hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi merkezi önünde bekleyen genç kızın amcası Mehmet Özüberk, dayısı Fatih Atıcı ve kuzeni Ali Can, ihmal iddiasında bulunarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Hayatını kaybeden Kübra'nın amcası Mehmet Özüberk de yeğeninin karnesini göremeden öldüğünü ifade ederek, "Yeğenim yoğun bakımda can verdi. Bu zamana kadar adli tıpa getirdiğimiz halde bize ne doktorlar, ne de başka kimse çıkıp da 'başınız sağ olsun, elimizden geleni yaptık' demedi. Biz ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu olayın açığa çıkması için her yere başvuracağız" dedi.

Kübra'nın kuzeni Ali Can ise suçlu aramadıklarını Kübra'yı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

