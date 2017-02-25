DHA YURT - Bursasporlu futbolculara takım otobüsünde saldırı (2) (Yeniden)

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüs, Osmangazi Köprüsü çıkışında bir grup taraftar tarafından durduruldu. Kapıyı açıp içeri giren taraftarlar, bazı futbolculara tekme tokat saldırdı. Bazı futbolcuları darp eden, otobüsün ön camını kıran taraftarlardan bazıları gözaltına alındı.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından dönüşe geçen Bursasporlu futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, Osmangazi Köprüsü çıkışındaki bir grup yeşil-beyazlı taraftar tarafından durduruldu. Burada otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırdı. Futbolcuların da karşılık vermesi üzerine arbede çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık arbedenin ardından taraftarlar otobüsten güçlükle indirildi. Arbede sırasında takım otobüsünün ön camı kırıldı, başta kaleci Harun Tekin olmak üzere bazı futbolcular darp edildi.

Bursasporlu yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, otobüse saldıran bazı taraftarları gözaltına aldı.

2. BAŞKAN ADEMOĞLU OLAYI DOĞRULADI

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Osmangazi Köprüsü çıkışında bir grup taraftarın futbolculara saldırdığını doğruladı, "Maalesef olay doğru. Taraftarlar Harun Tekin'i darp ettiler. Hastaneden rapor aldı. Olanlara kulüp ve yönetim olarak üzüldük" dedi.

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLAR, YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Bursaspor'da bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri önüne gelerek yönetimi istifaya çağırdı. Yeşil-beyazlı yaklaşık 100 taraftar, 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası Özlüce Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tesis önünde bekelyen taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarak Başkan Ali Ay'ı ve yönetimi protesto etti. Polis ekipleri, tesis çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul'dan gelen yönetim ve futbolcuları taşıyan otobüs, polis ekiplerinin eşliğinde tesislerin arka kapısından giriş yaptıktan sonra taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY: "YAŞANAN ÇOK ÜZÜCÜ"

Kasımpaşa maçı sonrası dün gece Bursa'ya Osmangazi Köprü'nden geçiş yaparak dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsü, Gemlik'teki gişelerde hız kestiği sırada alınan sonuçları protesto eden bir grup taraftarın önce süzlü saldırısına uğradı. Daha sonra takım otobüsünün kapısının açılması sonucu içeri giren ve birinin elinde bıçak olduğu öne sürülen taraftarlar, kavgaya dönen tartışmada kaleci Harun'u tartakladı. Haber verilmesi soncu olay yerine gelen jandarma ekipleri kafileyi eskort eşliğinde Bursa'ya gönderirken vücudunda morluklar olan Harun ise rapor aldı. Güvenlik güçlerinin kontrolünde Bursa'ya gelen takım otobüsü, futbolcuları benzer saldırının yaşanmaması için Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne değil de Sheraton Otel'e götürdü ve futbolcular özel araçlarla evlerine gönderildiler.

BAŞKAN ALİ AY: "OLAYLARIN BAZI KISIMLARIN OYUNU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gelişen olaylar sonrasında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve bazı yöneticiler, bugün toplantı yapıp durum değerlendirmesinde bulunacak. Düzenlenecek toplantı öncesinde basın mensuplarına konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Ali Ay, “Yaşanan olaylar gerçekten çok üzücü ve düşündürücü. Olayların bazı kısımların oyunu olduğunu düşünüyorum. Takımda futbolcular, özellikle yabancılar büyük panik yaşadı. Onları cumartesi günü oynayacağımız kritik Gaziantepspor maçına nasıl motive edeceğimizi bilemiyorum. Üzüntüm çok büyükö dedi.

ALİ ADEMOĞLU: "BURSASPOR ÜZERİNDE OPERASYON YAPILIYOR"

Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bursasporumuz üzerinde maddi, manevi ve sportif operasyon yapılıyor. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Gidiş hiç de hoş değil. Yaşananlar yönetim kurulunun boyunu aşan olaylar. Tüm birimler bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Başarılı bir takımın bu hale düşürülmesi insanı üzüyor" diye konuştu. Bu arada Bursaspor yönetiminin bugün basın toplantısı yapması bekleniyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan Gemlik'teki gişilerde yaşanan arbede sonrası olaylara karışıp kaçan 11 kişinin isimleri jandarma tarafından belirlendi. Yetkililer, "Arkadaşlarımız yakın olan ekip ile olaya müdahale etti. Kaçan kişilerin kimlik bilgileri bizde. Şikayetci olacağını söyleyen Bursaspor'un müracaatını bekliyoruz" dediler.

Görüntü Dökümü

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-(GECE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Tesisler önünde bekleyen taraftarların görüntüsü

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-Saldırının yaşandığı Gemlik gişelerden görüntü

-Takım otobüsünden görüntü

-Kırılan camın görüntüsü

-polis ekipleri

-tesislerden görüntü

Haber-Kamera: Cemal EKENTOK- Mehmet İNAN /BURSA,() -