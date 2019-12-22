DHA YURT - Bursa’da sazlık alanda yangın
BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 20.00 sıralarında, İznik'in Çakırca...
BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında, İznik'in Çakırca Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, çevre ilçelerden de destek ekip istendi. Günübirlik ziyaretçilerin kullandığı alanda çıkan yangında 20 dönümlük sazlık alan zarar görürken, müdahale sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Alevlerden görüntüler
İtfaiye ekibinin bölgeye gidişi
Röp.
Yangından genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hasan BOZBEY - Hayri ŞEN / İZNİK(Bursa),()
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