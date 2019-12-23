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DHA YURT - Bursa’da sazlık alanda yangın (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi,...
GÜNDEM 22.12.2019, 23:41
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangından görüntü ve söndürme çalışmaları
Röportajlar
Yangından genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hasan BOZBEY- Hayri ŞEN / İZNİK,(Bursa),()
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